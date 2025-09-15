Macháč doplnil krajana Menšíka. Laver Cupu se zúčastní jako náhradník v týmu Evropy

VČERA, 23:16
Aktuality 2
Tomáš Macháč (24) se v závěru týdne zúčastní Laver Cupu v San Franciscu jako oficiální náhradník evropského výběru. Doplní tak svého daviscupového spoluhráče Jakuba Menšíka (20), jenž je členem šestičlenného týmu kapitána Yannicka Noaha.
Tomáš Macháč bude v Laver Cupu náhradníkem v evropském týmu (© AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Osmý ročník Laver Cupu, jenž měl premiéru v roce 2017 v Praze, se bude hrát od pátku do neděle. Pořadatelé soutěže dnes na webu oznámili, že Macháč a náhradník výběru světa Jenson Brooksby se budou účastnit všech týmových aktivit a během třídenní soutěže případně zaskočí za spoluhráče, jenž nebude moci nastoupit.

Macháč tak stráví další víkend s krajanem Menšíkem. Společně minulý týden reprezentovali v Delray Beach Česko v Davis Cupu a slavili po výhře 3:2 nad domácími USA postup na finálový turnaj. Na Floridě vytvořili dvojici ve čtyřhře, zápas ve třech setech prohráli.

Dosud jediným českým tenistou v Laver Cupu byl současný daviscupový kapitán Tomáš Berdych, jenž byl členem evropského výběru v úvodním ročníku 2017. Menšíkovými spoluhráči v týmu Evropy jsou Španěl Carlos Alcaraz, Němec Alexander Zverev, Dán Holger Rune, Nor Casper Ruud a Ital Flavio Cobolli.

Tým světa, jehož kapitánem je André Agassi, tvoří Američané Taylor Fritz, Alex Michelsen a Reilly Opelka, Australan Alex de Minaur, Argentinec Francisco Cerúndolo a Brazilec Joao Fonseca.

Ondřej Jirásek, ČTK
Amadeus1
15.09.2025 23:24
Pozice náhradníka Tomášovi sluší. To je už skoro tak důležitá funkce jako nástěnkář.
Oin
15.09.2025 23:43
Nástěnkář určitě nebere takové peníze jako náhradník v Laver Cupu.
