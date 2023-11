Macháč před Austrálií: Černý kůň je hezká přezdívka. Uděláme vše, abychom ji naplnili

Tomáš Macháč (23) se před startem vyřazovací fáze Davisova poháru vypořádal s nemocí a ve středečním čtvrtfinále proti Austrálii by rád pomohl Česku potvrdit roli "černého koně" turnaje. Rodáka z Berouna zastihl závěr sezony v dobré formě a po dvou triumfech na challengerech mu patří ve světovém žebříčku 78. místo. V rozhovoru s novináři si pochvaloval povrch v Málaze a věří, že by Češi mohli navázat na výkony ze zářijového turnaje ve Valencii.

"Jako celý tým máme možnost předvést skvělé zápasy a můžeme získat skvělé výhry. Ve Valencii jsme ukázali, že jsme konkurenceschopní. Černý kůň je hezká přezdívka. Uděláme všechno pro to, abychom ji naplnili," řekl Macháč.

Český tenista pomohl v září k postupu do vyřazovací fáze dvěma výhrami. Nejprve porazil ve skupině Španěla Bernabého Zapatu, poté zdolal i Korejce Hong Song-čchana. Češi nakonec vyhráli všechny tři zápasy a prošli v novém formátu soutěže mezi nejlepší osmičku poprvé v historii.

"Je to nádherný pocit. Zatím jsem neměl čas přemýšlet nad tím, že jsme mezi osmi nejlepšími týmy světa, protože soutěž furt běží. Až ale skončí, tak si všichni uvědomíme, čeho jsme dosáhli, a můžeme na to navázat na dalších turnajích," uvedl Macháč.

Přestože jej v minulých týdnech zbrzdila nemoc, nyní se už cítí v pořádku. "Měl jsem prostor si trochu odpočinout. Jsem za ty předchozí úspěchy rád. Bylo jich několik, týdny byly vyčerpávající, stresující a tělo si pak řekne o odpočinek. Když ale chcete vyhrát, tohle jsou drobnosti a člověk pak pro to udělá všechno," podotkl.

Prodloužení sezony kvůli Davis Cupu nelituje. "Na jednu stranu si člověk ještě nemůže odpočinout, na druhou jsme rádi, že jsme mezi osmi nejlepšími týmy na světě. Je to jen jeden týden do konce sezony a uděláme všechno pro to, abychom tu byli co nejdéle," řekl Macháč.

Český tým tradičně povede nehrající kapitán Jaroslav Navrátil. (@ Profimedia)

Stejně jako ve Valencii by i v Málaze mohl českým hráčům sedět tvrdý povrch v hale Josého Maríi Martína Carpeny. "Je to tady pěkné, kurt je podobný. Pro mě i pro Jirku (Lehečku) je to určitě dobré. Tenhle rychlý povrch trochu zmenšuje rozdíly mezi hráči. Jsme připraveni a na středeční zápas budeme v plné polní," uvedl český tenista.

Čtvrtfináloví soupeři Australané obhajují finálovou účast a pokusí se získat 29. titul v historii. Spoléhají nejen na 12. hráče světa Álexe de Minaura, ale i na silné deblisty Maxe Purcella a Matthewa Ebdena. "Australani jsou velice silný soupeř. Mají silnou čtyřhru a silnou jedničku, která má letos skvělou sezonu. Na dvojce může nastoupit několik možností, Popyrin, Purcell nebo Thompson jsou ale také nepříjemní. Když se podaří urvat první bod a povedeme 1:0, tak šance bude," dodal Macháč.