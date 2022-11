Macháč si o Top 100 nezahraje. V Bratislavě končí v semifinále na Fucsovicsovi

Tomáš Macháč po skvělém vstupu do sezony začal laborovat se zraněním žeber a od března do srpna odehrál jediný turnaj, ze kterého navíc po postupu do semifinále odstoupil.



Přesto stále může zakončit rok 2022 v Top 100. Vítěz dvou letošních challengerů (triumfoval v lednu v australském Traralgonu a v srpnu v polském Grodzisku-Mazowieckém) se do elitní stovky mohl dostat už příští pondělí, tento týden ale potřeboval projít bez porážky challengerem v Bratislavě.



A to se mu nepovedlo. Finalista z roku 2020 po výhrách nad Britem Ryanem Penistonem, Italem Stefanem Travagliou a domácím Lukášem Kleinem skončil v semifinále na raketě druhého nasazeného Maďara Mártona Fucsovicse.



22letý Čech se v prvním vzájemném duelu ujal vedení 4-2, ale náskok neudržel a více než hodinu trvající úvodní dějství ztratil v tie-breaku. Druhý set sice díky dvěma brejkům a odvrácení všech čtyř brejkbolů získal, v rozhodující sadě ale i vinou 12 prohraných výměn v řadě prohrával 1-5 a navzdory jednomu brejku se už do hry vrátit nedokázal.



Majitel čtyř challengerových trofejí Macháč, jehož přítelkyně Kateřina Siniaková bude dnes v Glasgow bojovat s českým výběrem o postup do finále Billie Jean King Cupu, si v příštích dvou týdnech zahraje ještě na halových challengerech ve finských Helsinkách a v italské Andrie.



Bývalý 31. hráč světa Fucsovics v Bratislavě poprvé od postupu do čtvrtfinále loňského Wimbledonu a následné sérii 33 nepovedených turnajů vyhrál tři zápasy po sobě. Semifinále si zahrál poprvé od loňského února, kdy na podniku ATP 500 v Rotterdamu prohrál až ve finále s Andrejem Rubljovem.



O celkově 5. challengerovou trofej a první triumf od května 2018, kdy na antuce ve švýcarské Ženevě získal jediný titul na okruhu ATP, si 30letý Fucsovics zahraje s o sedm let mladším krajanem Fábiánem Marozsánem (h2h 0-0).



192. hráč světa Marozsán v semifinále zdolal 6-2 6-7 6-3 Turka Cema Ilkela a zahraje si o druhý challengerový titul. Ten první slavil letos v srpnu na antuce v bosenské Banja Luce.

• CHALLENGER BRATISLAVA •

Slovensko, tv. povrch / hala, 67.960 eur

sobotní výsledky (12. 11. 2022) • Dvouhra - semifinále • Fucsovics (2-Maď.) - Macháč (4-ČR) 7-6(5) 2-6 6-3 Marozsán (Maď.) - Ilkel (Tur.) 6-2 6-7(2) 6-3