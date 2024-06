Macháč si zahraje o první osmifinále na grandslamových turnajích, v Paříži vyzve Medveděva

31.05.

Bouzková dle očekávání nestačila na Šwiatekovou

Marie Bouzková poprvé v kariéře postoupila do třetího kola French Open a do druhého týdne se dle očekávání nedostala. Pražská rodačka podlehla 4:6, 2:6 světové jedničce a největší favoritce Ize Šwiatekové. Polka i při svém šestém startu v tomto dějišti prošla do osmifinále a narazí v něm na Anastasii Potapovovou (H2H 0:0).