Macháč v Dauhá snadno zvládl první kolo kvalifikace Australian Open

Tomáš Macháč debutoval v kvalifikaci grandslamu loni na Roland Garros a hned se bez ztráty setu prodral do hlavní soutěže. Dnes zahájil boj o premiéru na Australian Open a opět neztratil ani set.



Dvacetiletý rodák z Berouna si ve svém prvním utkání v roce 2021 poradil hladce 6-3 6-1 s Portugalcem Joaem Dominguesem a navázal tak na solidní formu z konce minulé sezony, kdy se dostal do finále challengeru v Bratislavě a ve světovém žebříčku se posunul do Top 200.



Na cestě do hlavní soutěže Australian Open Macháčovi nestojí žádný nasazený soupeř. Ve druhém kole se v úterý utká s o dva roky starším Brazilcem Felipem Meligenim, který dnes vyřadil Slováka Martina Kližana. Vítěz duelu pak bude o start v hlavní soutěži bojovat ve středu proti Dánu Mikaelu Torpegaardovi, nebo Číňanu Zhizhenu Zhangovi.



Kvalifikace na Australian Open se kvůli Covidu-19 a nutné karanténě v pořadatelské zemi koná netradičně mimo Melbourne. Muži hrají v katarské Dauhá, kde zítra odstartují také Lukáš Rosol a Zdeněk Kolář, kteří na sebe mohou narazit ve druhém kole.



Ženy bojují o start na melbournském grandslamu v Dubaji a z Češek se představí jen Tereza Martincová, kterou v prvním kole čeká Slovinka Tereza Mrdežaová. Už dnes vítězně odstartovaly papírové favoritky Cvetana Pironkovová, Sara Erraniová či Timea Babosová.

• AUSTRALIAN OPEN 2021 •

kvalifikace mužů - Dauhá / Katar

nedělní výsledky (10. 01. 2020) • Kvalifikace - 1. kolo • Macháč (ČR) - Domingues (Portug.) 6-3 6-1