Macháč v Melbourne musí po příletu z Dauhá do přísné karantény. Dva týdny nesmí vyjít z pokoje

Tomáš Macháč musí před svou premiérou na Australian Open na dva týdny do tvrdé karantény a 14 dní tak nesmí opustit hotelový pokoj. Český tenista se totiž přesunul z Dauhá, kde úspěšně absolvoval kvalifikaci, do Melbourne letadlem, v němž cestovala jedna osoba pozitivním testem na Covid-19. Naopak v 'běžné' izolaci s možností tréninku jsou Karolína Plíšková, Petra Kvitová či Jiří Veselý.

Dvacetiletý Tomáš Macháč minulý týden prošel kvalifikací v Dauhá bez ztráty setu. Při přesunu do Melbourne ale byl v letadle z Kataru, v kterém měl jeden z pasažérů po příletu pozitivní test.

"Bohužel jsem," napsal svěřenec Daniela Vacka na otázku ČTK, zda není v přísnější karanténě, ale více se nechtěl k situaci vyjadřovat. "Nezlobte se," omlouval se.

Další čeští tenisté se zatím přísné karanténě vyhli. Mluvčí Petry Kvitové Karel Tejkal pro média v sobotu uvedl, že světová osmička se neocitla v inkriminovaných letech. A stejně je na tom podle tiskové zprávy i šestá hráčka žebříčku Karolína Plíšková. V Melbourne ale stále čeká na možnost trénovat.

Plíšková čekala téměř 48 hodin na výsledky testů. Její tým proto musel v průběhu neděle místo plánovaného tréninku zůstat ještě na hotelu.

"V neděli jsme byli v rozvrhu tréninků nejdřív ve čtyři hodiny odpoledne, ale nikdo pro nás nepřišel, pak se to posunulo na 18:45. Nesmíme opustit pokoj, takže vždy čekáme na to, až někdo zaklepe na dveře, pak vždycky rychle vyskočíme. Jenže ani napodruhé se nic nedělo. Jen nám sdělili, že nám trénink zrušili. Ale co se dá dělat. Snad to vyjde zítra," napsal na instagramu Sascha Bajin, nový kouč Plíškové.

Problém se vyhnul i v současnosti nejlepšímu českému hráči Veselému. "Já letěl už 13. ledna, takž se mě to netýká," napsal 69. hráč dvouhry ČTK. Podobně jako Plíšková čeká na trénink. "Pořád nám to posouvají. Snad dneska," doufal.

V Austrálii by se měli na první grandslam, který začne se zpožděním až 8. února, připravovat i další Češi. Do soutěže dvouhry se dostali také Markéta Vondroušová, Karolína Muchová, Barbora Strýcová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková a Kristýna Plíšková.

V přísné karanténě bez možnosti opustit hotelový pokoj skončilo už 72 tenistů kvůli pěti pozitivním testům na Covid-19 v letadlech, jimiž do Melbourne cestovali. Tři případy byly v letadle z Los Angeles, jeden z Abú Zabí a naposledy další po příletu z Dauhá.

Tenisté, kteří jsou v normální čtrnáctidenní karanténě, mají možnost po absolvování testů na covid-19 každý den na pět hodin opustit hotel na trénink.