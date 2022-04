Macháč v Praze po obratu vydřel postup do čtvrtfinále. Na Spartě dnes uspěli i Forejtek, Svrčina a Rosol

Tomáš Macháč měl skvělý vstup do sezony, když ovládl challenger v Traralgonu, znovu po roce na Australian Open z kvalifikace prošel do druhého kola a to samé se mu povedlo také v Marseille a při debutu na Masters v Indian Wells. Po porážce v prvním kole kvalifikace v Miami však 21letý Čech dlouho nehrál a do akce se po měsíci vrací na antuce v Praze.

Na challengeru na Spartě měl celou dobu pod kontrolou utkání prvního kola s Michaelem Vrbenským, krajan mu nakonec ve druhé sadě vzdal. V souboji o čtvrtfinále měl naopak obrovské potíže, ačkoli v úvodním i druhém setu vedl o brejk. Až 284. hráči světa Evanovi Furnessovi dokonce dovolil podávat na postup. Francouze zdolal až po dvou a půl hodinách 3-6 7-6(5) 6-4.

Ve svém třetím letošním čtvrtfinále na challengerech vyzve krajana Lukáše Rosola (H2H 0-1). Šestatřicetiletý veterán si po obratu (4-6 6-3 6-4) vyšlápl na nasazenou dvojku a 125. hráče světa Matse Morainga, Němci oplatil loňskou porážku a už počtvrté v sezoně na této úrovni postoupil do čtvrtfinále. S o 15 let mladším Macháčem bude bojovat o první semifinále.

Jonáš Forejtek po setech 6-1 6-4 vyřadil nasazenou jedničku a 67. hráče světa Daniela Altmaiera, který měl potíže už včera s Martinem Krumichem, a připsal si svůj třetí kariérní skalp hráčů Top 100. O vyrovnání svého maxima na challengerech se 21letý Čech popere se Sebastianem Ofnerem, Rakušanovi může vrátit předloňskou porážku právě z Prahy.

Dalibor Svrčina kvůli počasí odstartoval obhajobu loňského triumfu až dnes a přehrál 6-3 6-4 rumunského kvalifikanta Nicholase Davida Ionela. O čtvrtfinále se 19letý Čech utká s dalším kvalifikantem Oleksejem Krutychem. Ukrajinci bude čelit poprvé.