Macháčovi generálka nevyšla a končí hned v prvním kole. Hrát bude ještě Veselý

ATP MELBOURNE 2 - Tomáš Macháč se díky úspěšné kvalifikaci na Australian Open vydal do australského Melbourne, ale generálka se 20letému českému talentu nepovedla. Rodák z Berouna hned v prvním kole nestačil na domácího Jamese Duckwortha. Do turnaje dnes vstoupí ještě Jiří Veselý.

Tomáš Macháč si na loňském French Open poprvé zahrál grandslam mezi dospělými a zanechal velký dojem. Tříkolové kvalifikační síto zvládl také v polovině ledna v Dauhá, kde se konala kvalifikace pro blížící se Australian Open. V katarské metropoli všechny tři soupeře suverénně přehrál a neztratil jediný set.

Své působení v Melbourne Parku však odstartoval porážkou. Dvacetiletý český talent v úvodním kole generálky Melbourne 2 nestačil 3-6 4-6 na domácího Jamese Duckwortha. Proti aktuálně 105. hráči světa si ve velmi rychlém zápase trvajícím jen 63 minut nevypracoval jediný brejkbol.

Macháč byl sice před utkáním favoritem, nicméně působil nerozehraně, za což možná může to, že po příletu z Dauhá do Melbourne musel kvůli pozitivnímu testu někoho ze spolucestujících do přísnější verze karantény bez možnosti tréninku.

Na turnaji se představí ještě Jiří Veselý. Nejlepší český tenista v žebříčku ATP bude v prvním kole čelit Fredericovi Ferreirovi Silvovi z Portugalska.