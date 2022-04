Macháčovi v Praze vzdal Vrbenský, první kolo zvládli Rosol a Forejtek

ATP CHALLENGER PRAHA - Tomáš Macháč svůj první zápas po měsíční pauze a vstup do antukového jara zvládl. Nasazený 21letý Čech na challengeru na pražské Spartě v prvním kole narazil na Michaela Vrbenského a trápící se krajan mu za stavu 3-6 1-3 ze svého pohledu vzdal. Do další fáze prošli také Lukáš Rosol a Jonáš Forejtek.

Tomáš Macháč měl skvělý vstup do sezony, když ovládl challenger v Traralgonu, znovu po roce na Australian Open z kvalifikace prošel do druhého kola a to samé se mu povedlo také v Marseille a při debutu na Masters v Indian Wells. Po porážce v prvním kole kvalifikace v Miami však 21letý Čech dlouho nehrál a do akce se po měsíci vrací na antuce v Praze.

Na challengeru na Spartě v úvodním kole narazil na Michaela Vrbenského a od začátku na kurtu dominoval, trápící se krajan mu poté za stavu 3-6 1-3 ze svého pohledu vzdal. O postup do čtvrtfinále se utká s Evanem Furnessem, kterému může oplatit porážku z roku 2019.

Lukáš Rosol do série českých challengerů vstoupil výhrou 7-6(5) 6-1 nad Slovákem Filipem Horanským. O čtvrté letošní čtvrtfinále na challengerech si 36letý veterán zahraje s nasazenou dvojkou Matsem Moraingem (H2H 0-1).

Jonáš Forejtek i na své deváté letošní akci zvládl úvodní zápas. Jednadvacetiletý Čech na Spartě, kde obhajuje loňskou semifinálovou účast, začal vydřeným vítězstvím 6-3 6-7(5) 6-4 nad ruským kvalifikantem Jevgenijem Tjurněvem. Ve druhém kole vyzve nasazenou jedničku Daniela Altmaiera, nebo krajana Martina Krumicha.

Kromě Krumicha se má dnes představit také loňský šampion Dalibor Svrčina.