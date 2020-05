Madrid 2007. Jak Nalbandian jako jediný v historii porazil Federera, Nadala a Djokoviče během jednoho turnaje

Kariéru Davida Nalbandiana komplikovaly časté zdravotní potíže, proti ji v roce 2013 ukončil už v 31 letech. Přesto dosáhl zajímavých úspěchů.



Na všech grandslamech si minimálně jednou zahrál semifinále, ve Wimbledonu 2002 to dotáhl až do finále. V roce 2005 vyhrál Turnaj mistrů, na kterém otočil finále ze stavu 0-2 na sety proti tehdy 35 zápasů neporaženému Rogeru Federerovi, jenž předtím neprohrál 24 finálových duelů po sobě.



Dva tituly získal Argentinec s arménsko-italskými kořeny také z halových turnajů Masters na tvrdém povrchu. A povedlo se mu to během pouhých tří týdnů na podzim roku 2007, kdy se navíc zapsal do historie počinem, který dosud nikdo nedokázal.



Cestou za triumfem v Madridu totiž jako jediný tenista mimo Top 10 porazil všechny tři členy aktuální Top 3 světového žebříčku během jednoho turnaje. Navíc tři tenisty, kteří postupně vyhráli víc grandslamů, než kdokoliv jiný.



Rogera Federera, Rafaela Nadala a Novaka Djokoviče. Ty tři nikdo jiný na jednom turnaj dodnes neporazil.



Tehdy pětadvacetiletý Nalbandian a 25. hráč světa ve španělské metropoli vyřadil nejprve Francouze Arnauda Clementa, Tomáše Berdycha, krajana Juana Martína Del Potra a pak už se nadechl k třídennímu historickému tažení.



V pátečním čtvrtfinále smetl světovou dvojku Nadala 6-1 6-2, v sobotním semifinále si poradil s třetím hráčem světa Djokovičem 6-4 7-6 a v nedělním finále otočil vývoj proti světové jedničce Federerovi a zvítězil 1-6 6-3 6-3.







Nalbandianovy ohlasy po cenných skalpech

Po výhře nad Nadalem: "Dnes mi všechno fungovalo. Využil jsme všech Rafových chyb a hrál jsem opravdu dobře."



Po výhře nad Djokovičem: "Tohle je pro mě důležité vítězství, protože jsem letos neměl dobrý rok. Měl jsem nějaké zdravotní potíže, ale tvrdě trénuju, znovu jsem si začal věřit a dnes jsem za to dostal odměnu na kurtu."



Po výhře nad Federerem: "Hodně jsem se soustředil, protože jsem věděl, že musím hrát neuvěřitelně a všechno mi musí fungovat, abych měl šanci vyhrát. Hodně mi pomohlo, že jsem tento týden porazil tolik dobrý hráčů."



Svou formu pak navíc Nalbandian prodal o dva týdny později v další triumf na turnaji Masters v Paříži, kde znovu porazil Federera (v osmifinále 6-4 7-6) a Nadala (ve finále 6-4 6-0).



Favoritem následného Turnaje mistrů ale nebyl, neboť se na něj vinou jinak nepovedené sezony těsně nekvalifikoval. V dalších šesti sezonách pak vyhrál už jen čtyři menší turnaje a na podzim roku 2013 pověsil raketu na hřebík.

players, not ranked in the #atp top-10, who defeated at least 2 top-3 in the same tournament since 1986.



only #nalbandian won vs all the top 3



3 of them didn't win the tournament: mecir, us open 1986, bruguera, miami 1997, berdych, wimbledon 2010. pic.twitter.com/S03ez92gzj