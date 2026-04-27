Madrid: České trio v ohrožení. Menšík a Lehečka vyzvou favority, Kopřiva domácí klenot
Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 28. 4.
Češi v akci
Lehečka (11-ČR) – Musetti (6-It.) | Arantxa Sánchez Stadium (12:30 SELČ)
Kopřiva (ČR) – Jódar (Šp.) | Manolo Santana Stadium (16:00 SELČ)
Menšík (23-ČR) – Zverev (2-Něm.) | Manolo Santana Stadium (21:30 SELČ)
České trio v ohrožení
Jiří Lehečka vstoupil do antukového jara po senzačním finále v Miami a má na nejpomalejším povrchu solidní bilanci 4:1. Tři ze čtyř výher ovšem doslova vydřel a prvním větším povzbuzením byl jeho poslední zápas, ve kterém na aktuálním turnaji v Madridu suverénně přehrál Alexe Michelsena. Podobně solidní výkon bude potřebovat také v osmifinále, pokud chce předloňský semifinalista na španělském Masters pokračovat. Čeká ho totiž souboj s loňským semifinalistou a světovou devítkou Lorenzem Musettim. Ital měl ještě nedávno životní formu a teď se vrací po zdravotních problémech, což může hrát do karet Lehečkovi. Musetti zatím není v ideální formě, nicméně právě na antuce je nejvíce nebezpečný. Ve vzájemné bilanci vede 2:1 Lehečka a Musetti si své jediné vítězství připsal právě na antuce, konkrétně loni na Masters v Monte Carlu.
V ohrožení je i Vít Kopřiva. Český tenista, který se loni po letech úsilí poprvé prokousal do elitní stovky žebříčku, letos pokračuje v progresu a v Madridu si zahraje své první osmifinále na Masters. Do něj však nastoupí jako obrovský outsider, přestože ve španělské metropoli vyřadil nasazené Andreje Rubljova a Arthura Rinderknecha. Vyzve totiž domácí klenot Rafaela Jódara. Španělský mladík má životní formu, raketově stoupá žebříčkem a už stihl i triumfovat na okruhu ATP, což se mu povedlo před pár týdny na antuce v Marrákeši. Kopřiva hraje na rychlejší antuce v Madridu velmi agresivně, což u něj není příliš obvyklé. Rozhodovat ale nejspíše bude výkon hlavně Jódara, který bude mít v zádech mohutnou podporu publika. Španěl je jasným favoritem a český tenista se s největší pravděpodobností o senzaci nepostará. Už teď ale může hodnotit své vystoupení v Madridu jako naprosto parádní.
Ani třetí český zástupce v osmifinálové fázi mužské dvouhry Jakub Menšík nebude favoritem na postup. Madrid je jeho prvním singlovým turnajem po problémech se zánětem prstu na noze, ale zatím se ve španělské metropoli prezentuje solidní formou. Set nepovolil Martinovi Dammovi ani Karenovi Chačanovovi, na kterého našel recept až na třetí pokus. V úterý ho ovšem čeká podstatně těžší test. A sice proti světové trojce a dvojnásobnému šampionovi Alexanderovi Zverevovi, s nímž změří síly poprvé. Zverev má letos na antuce odehráno mnohem víc zápasů a pravidelně na turnajích postupuje do semifinále. Coby nasazená dvojka má v Madridu jedinečnou šanci zajistit si první letošní finále. Menšíka každopádně čeká další bitva dělových servisů, protože podáním si výrazně umí pomáhat i Zverev. Německá hvězda nastoupí jako favorit, ovšem podle posledních informací není stoprocentně fit.
Úterní program
MANOLO SANTANA STADIUM (od 11:00 SELČ)
1. Sinner (1-It.) – Norrie (19-Brit.)
2. Fernandezová (24-Kan.) – M. Andrejevová (9-) / nejdříve ve 13:00 SELČ
3. Kopřiva (ČR) – Jódar (Šp.) / nejdříve v 16:00 SELČ
4. Sabalenková (1-) – Baptisteová (30-USA) / nejdříve ve 20:00 SELČ
5. Menšík (23-ČR) – Zverev (2-Něm.)
ARANTXA SÁNCHEZ STADIUM (od 11:00 SELČ)
1. Etcheverry (25-Arg.) – Fils (21-Fr.)
2. Lehečka (11-ČR) – Musetti (6-It.)
3. Tsitsipas (Řec.) – Ruud (12-Nor.)
4. F. Cerúndolo (16-Arg.) – Blockx (Belg.) / nejdříve v 19:00 SELČ
5. Medveděv (7-) – Cobolli (10-It.)
STADIUM 3 (od 11:00 SELČ)
1. Siegemundová/Zvonarevová (Něm./-) – Sutjiadiová/Tjenová (Indon.)
2. Arévalo/Pavič (5-Salv./Chorv.) – Bublik/Polmans (Kaz./Austr.)
3. Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) – Eikeriová/Gleasonová (Nor./USA)
