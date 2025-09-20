Marný boj. Krejčíková neměla proti Šwiatekové šanci, v Soulu končí
Krejčíková měla se Šwiatekovou poměrně vyrovnanou vzájemnou bilanci, když zvítězila ve dvou z pěti vzájemných zápasů. Do šestého duelu ale brněnská rodačka nevstoupila vůbec dobře.
Krejčíková se od začátku trápila především se svou hrou, když kupila řadu nevynucených chyb. V úvodním setu si česká tenistka ani jednou nedokázala vyhrát své podání a světová dvojka si tak za 32 minut hry došla pro pohodlnou výhru 6:0.
A ani vstup do druhého dějství nevyšel dvojnásobné grandslamové šampionce vůbec dobře. Když si neudržela ani své čtvrté podání a v zápase prohrávala 0:2, vypadala situace pro českou hvězdu beznadějně.
Krejčíková ale zápas nezabalila. Hrou na hraně rizika poprvé vzala soupeřce servis, získala svůj první game v zápase a přece jen se alespoň částečně vrátila do hry.
Češce začala vycházet sázka na maximální agresivitu a i když i popáté v řadě prohrála servis a znovu nabrala ztrátu 1:3, dokázala vyrovnat na 3:3. Tím ale pozitiva končila.
Následující tři gamy mířily na stranu světové dvojky, která vyhrála druhou sadu 6:3 a celý zápas tak za hodinu a 26 minut 6:0, 6:3.
Krejčíková si v zápase jen jednou dokázala podržet vlastní podání, paradoxně úspěšnější byla na returnu, kde získala dvě hry.
Krejčíková se na turnaji ještě představí ve čtyřhře, kde po boku Kateřiny Siniakové postoupily zatím do semifinále.
