Martincová už popatnácté v řadě vyhrála úvodní zápas kvalifikace turnaje WTA

Tereza Martincová začíná desátý ze svých dvanácti letošních turnajů v kvalifikaci a také podesáté do ní vkročila vítězně.



V hale v rakouském Linci na poslední akci zkrácené sezony začala třísetovým vítězstvím, když potvrdila roli favoritky proti Britce Jodie Burrageové a zvítězila 6-3 4-6 6-3.



V součtu s loňskou sezonou zvládla Martincová vstup do kvalifikace už popatnácté v řadě. Poslední nezdar zaznamenala v červenci 2017 v Bukurešti, kdy vzdala Saře Erraniové ze stavu 3-3 ve třetím setu.



V Linci zkouší Martincová štěstí v kvalifikaci potřetí v kariéře. V roce 2017 ani loni se do hlavní soutěže neprodrala.



Úspěšně absolvovat kvalifikaci v roce 2020 dokázala zatím třikrát, uspěla tedy v každém třetím pokusu. V Linci se o postup do hlavní soutěže utká poprvé s bývalou světovou dvanáctkou a finalistkou Wimbledonu 2013 Němkou Sabinou Lisickou.



31letá Lisická se v září vrátila po roční pauze zaviněné mononukleózou a na akci WTA 125k v Praze došla do 4. kola. Od té doby znovu nehrála, až dnes v Linci začala výhrou 7-5 6-3 nad Nizozemkou Bibianou Schoofsovou.



Nejvýše nasazenými v Linci budou Běloruska Aryna Sabalenková, Belgičanka Elise Mertensová, Ukrajinka Dajana Jastremská a Ruska Jekatěrina Alexandrovová. Z Češek se představí Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková, které navíc budou obhajovat titul ve čtyřhře. Los je naplánován na neděli.

• WTA INTERANTIOANL LINEC •

Rakousko, tv. povrch / hala, 202.250 dolarů

sobotní výsledky (07. 11. 2020) • Kvalifikace - 1. kolo • Martincová (4-ČR) - Burrageová (Brit.) 6-3 4-6 6-3