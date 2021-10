Martincová v Moskvě prohrála bitvu s Muguruzaovou, čtvrtfinále si nezahraje

Tereza Martincová se v Moskvě představila počtvrté, díky životní sezoně ovšem poprvé nemusela do kvalifikačních bojů. Svou premiéru v hlavní soutěži včera zahájila "povinným" vítězstvím nad lucky loserem Irinou Baraovou a měla na dosah své desáté kariérní a šesté letošní čtvrtfinále na turnajích WTA.

Nasazená dvojka a světová pětka Garbiñe Muguruzaová však 26letou Češku mezi nejlepší osmičku nepustila. Pražská rodačka o dva roky starší Španělce po téměř tříhodinovém boji podlehla 4-6 6-4 3-6.

Martincová rozhodně nebyla proti favorizované soupeřce bez šance. V úvodním dějství ale neuhájila náskok 4-2 40-0 a prohrála pět her v řadě. Nenechala se však rozhodit, získala druhou sadu a ve čtvrtém souboji s hráčkami Top 10 poprvé získala set. V rozhodujícím dějství si ztracený servis ihned vzala zpět, nicméně pak už měla navrch dvojnásobná grandslamová šampionka a bývalá světová jednička.

