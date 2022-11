Masters v Paříži přišlo o jednoho z největších favoritů, Medveděv skončil hned na de Minaurovi

Daniil Medveděv se po prohraném finále na Australian Open velmi dlouho hledal. První letošní titul získal až v srpnu na malé akci ATP 250 v Los Cabos, a zrovna když to vypadalo, že se opět chytl, tak předvedl další zaváhání.

Bývalý lídr žebříčku po skvělých výkonech v Astaně (skreč v semifinále proti Novakovi Djokovičovi) v minulém týdnu ovládl vídeňskou halu a zajistil si start na Turnaji mistrů, ale do Turína nedorazí v nejlepším rozpoložení. Na Masters v Paříži totiž skončil hned na Alexovi de Minaurovi, předloňský šampion a loňský finalista Australanovi podlehl 4-6 6-2 5-7.

Medveděv přitom po prohrané úvodní sadě dominoval a v rozhodujícím dějství si vypracoval náskok 2-0, následující tři gamy však patřily de Minaurovi a jeden z největších favoritů turnaje musel skóre neustále dotahovat. První dva mečboly za stavu 4-5 ještě odvrátil, ale o dvě hry později soupeři nabídl další dvě šance, na poslední hrozbu zareagoval dvojchybou a vzteky rozmlátil raketu.

Třiadvacetiletý de Minaur, který na Medveděva našel recept až na pátý pokus, si připsal svůj první skalp Top 5 a teprve sedmý Top 10. Na něj se pokusí navázat v zítřejším osmifinále proti Francesovi Tiafoeovi, s Američanem vyhrál všechna tři střetnutí.

Medvedev, number #1 for most of the time between march and september, will leave the top 4 for the first time in two years.



Down to #5 at best on Monday.