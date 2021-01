Mauresmová: Zápasy na tři vítězné sety na grandslamech by ženský tenis pozvedly na další úroveň

Dvojnásobná grandslamová šampionka Amélie Mauresmová by všema deseti podpořila myšlenku, aby na grandslamech hrály na tři vítězné sety i ženy. Podle bývalé světové jedničky by to ženský tenis pozvedlo na další úroveň.

O grandslamových zápasech se stále mluví, ale spíše o tom, zda by muži neměli místo na tři vítězné sety hrát jen na dva, jako je tomu na ostatních turnajích. Zatímco nejlepší hráč světa Novak Djokovič by hlasoval pro utkání na dva vítězné, bývalá ženská světová jednička Mauresmová by mužské zápasy neměnila a naopak sáhla po změně u žen, které by nově hrály také na tři vítězné.

"Podpořila bych to všema deseti. Rozhodně by se mi líbilo, kdyby na tři vítězné hrály i ženy, ze začátku alespoň ve finále grandslamů. Často totiž vidíme jednoznačná finále a pokud by se hrálo na tři vítězné, pak by měla prohrávající hráčka více času se do zápasu dostat a větší šanci utkání otočit. Pak bych to rozšířila i na semifinále a další kola," řekla Francouzka.

Podle dvojnásobné grandslamové šampionky by to byla pro ženský tenis přínosná změna. "Pozvedlo by to ženský tenis na další úroveň," myslí si bývalá trenérka Andyho Murrayho.

Mnozí pochybují o tom, zda by ženy případné pětisetové bitvy zvládly. Pokud by ke změně pravidel došlo, nejednalo by se zas až o takovou novinku. Mezi lety 1984 a 1998 totiž hrály ženy na tří vítězné sety na Turnaji mistryň. Například v roce 1990 Monika Selešová ve finále až v pěti setech a po třech hodinách a 47 minutách zdolala Gabrielu Sabatiniovou a tento zápas patří mezi legendární.