McEnroe: Tenis je čistější než jakýkoli jiný sport. Kauzy Sinnera a Šwiatekové mu neuškodily

Nedávné dopingové aféry hvězd Jannika Sinnera a Igy Šwiatekové reputaci tenisu neuškodily, míní legendární John McEnroe. V jiných sportech je podle něj situace mnohem horší, řekl novinářům pětašedesátiletý Američan před Australian Open, kde bude působit v roli televizního experta.

"Podle mého názoru je tenis čistější než jakýkoli jiný sport. To však neznamená, že neexistují žádné problémy," uvedl McEnroe.

Situace podle něj zhoršuje načasování zveřejnění informací, jako když Sinnerův pozitivní test na březnovém turnaji Indian Wells vyšel najevo v srpnu před začátkem US Open. "Tohle se mi fakt nelíbí," řekl bývalý první hráč světa a sedminásobný grandslamový šampion ve dvouhře.

Podle něj by tenis potřeboval zmocněnce, který by se zabýval i dopingovými případy. Někdejší bouřlivák to navrhuje už delší dobu a klidně by se této role ujal. "I kdybych to nebyl já, nějaký by být měl. Nevypadá to, že by se to někdy stalo, protože lidé toho mají moc. Turnaje chrání svoje zájmy. Starají se o sebe, o sport už tolik ne. To je bída. Uvidíme za deset let," uvedl McEnroe.

Světová jednička Sinner měl loni v březnu v Indian Wells pozitivní test na anabolický steroid klostebol. Zakázaná látka se mu prý do těla dostala při masáži od fyzioterapeuta, který si ji aplikoval na ranku na ruce. Po pozitivním testu neměl Ital zastavenou činnost ani dočasně, neboť se proti automatickému zákazu startu úspěšně odvolal. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) mu jen odebrala body a prémie za semifinále v Indian Wells. Proti tomu se odvolala Světová antidopingová agentura (WADA) a u sportovní arbitráže (CAS) požaduje pro Sinnera zákaz startu na jeden až dva roky.

Šwiateková měla v srpnu, kdy byla rovněž první v žebříčku, při mimosoutěžní kontrole pozitivní test na trimetazidin. Od ITIA dostala zákaz startů na jeden měsíc. Látka se do jejího těla dostala z kontaminovaného volně prodejného produktu melatoninu, který užila kvůli problémům s časovým posunem a tím způsobenou poruchou spánku.