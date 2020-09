Medveděv ani počtvrté s krajanem Rubljovem neztratil set. O další finále US Open si může zahrát s Thiemem

US OPEN - Daniil Medveděv musel v úvodní sadě čtvrtfinálového utkání s Andrejem Rubljovem likvidovat tři setboly v řadě, přesto se svým krajanem ani ve čtvrtém vzájemném souboji neztratil jediný set a postoupil do semifinále US Open, kde si loni zahrál své jediné dosavadní grandslamové finále. O vyrovnání svého nejlepšího grandslamového výsledku si může zahrát s Dominicem Thiemem, pokud nasazená dvojka potvrdí roli favorita proti Alexovi de Minaurovi.