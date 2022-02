Medveděv je novou světovou jedničkou. Veselý je po finále zpět ve stovce, polepšila si i Bouzková

Daniil Medveděv je novým králem žebříčku ATP, na tenisovém trůnu vystřídal Novaka Djokoviče. Jiří Veselý se po senzačním finále v Dubaji vrátil do elitní stovky a na post české jedničky. Marie Bouzková díky finálové účasti v Mexiku upevnila svou pozici v nejvyšším patře světového hodnocení žen.

Daniil Medveděv na post světové jedničky čekal od loňského května, kdy se poprvé posunul na druhé místo žebříčku ATP. Novak Djokovič ztratil tenisový trůn po dvou letech, celkem na něm strávil rekordních 361 týdnů. Šestadvacetiletý Rus je v pořadí 27. světovou jedničkou, teprve třetí z Ruska (Marat Safin a Jevgenij Kafelnikov).

Do čela Medveděvovi pomohl Jiří Veselý. Rodák z Příbrami v Dubaji předvedl parádní jízdu, ve čtvrtfinále vyřadil právě Djokoviče a z kvalifikace se dostal až do svého největšího finále v kariéře. Díky tomu se v žebříčku vrátil do elitní stovky, konkrétně na 74. místo, a na post české jedničky.

Na svůj třetí titul ale nedosáhl, ve finále byl nad jeho síly Andrej Rubljov. Čtyřiadvacetiletý Rus slavil už desátý triumf a je na šesté příčce. Po dlouhé době má Česko dvojnásobné zastoupení v nejvyšším patře žebříčku, ve stovce je ještě Jiří Lehečka (#94).

Rafael Nadal pokračuje v nejlepším vstupu do sezony, 35letý Španěl po generálce v Melbourne a Australian Open ovládl i Acapulko, kde kraloval počtvrté, a získal svůj 91. kariérní vavřín. V pořadí se posunul o jednu pozici na post světové čtyřky. Poražený finalista Cameron Norrie zůstal dvanáctý.

Na antuce v Santiagu svou první trofej vybojoval Pedro Martínez. Čtyřiadvacetiletý Španěl se poprvé posunul do Top 50, kterou uzavírá. Jeho finálový protivník Sebastián Báez odehrál své první finále na okruhu ATP a rovněž je na novém maximu, 21letému Argentinci patří 62. místo.

Finalisté posledních turnajů

4. (5.) Nadal (Šp.), Acapulko vítěz

6. (7.) Rubljov (Rus.), Dubaj vítěz

12. (12.) Norrie (Brit.), Acapulko finalista

50. (72.) Martínez (Šp.), Santiago vítěz

62. (78.) Báez (Arg.), Santiago finalista

74. (123.) Veselý (ČR), Dubaj finalista

Největší skoky v první stovce

↑ 74. (123.) Veselý (ČR)

↓ 119. (79.) J. M. Cerúndolo (Arg.)

Skok do první stovky

74. (123.) Veselý (ČR)

96. (103.) Nišioka (Jap.)

98. (113.) Tabilo (Chile)

Vypadnutí z první stovky

102. (100.) Kudla (USA)

103. (98.) Dellien (Bol.)

119. (79.) J. M. Cerúndolo (Arg.)

Žebříčky ATP k 28. únoru 2022 • Dvouhra • 1. (2.) Medveděv (Rus.) 8615 2. (1.) Djokovič (Srb.) 8465 3. (3.) Zverev (Něm.) 7515 4. (5.) Nadal (Šp.) 6515 5. (4.) Tsitsipas (Řec.) 6445 6. (7.) Rubljov (Rus.) 5000 7. (6.) Berrettini (It.) 4928 8. (8.) Ruud (Nor.) 3915 9. (9.) Auger-Aliassime (Kan.) 3883 10. (11.) Hurkacz (Pol.) 3496 11. (10.) Sinner (It.) 3495 12. (12.) Norrie (Brit.) 3325 13. (14.) Shapovalov (Kan.) 3020 14. (13.) Schwartzman (Arg.) 2865 15. (15.) Bautista (Šp.) 2480 16. (17.) Carreño (Šp.) 2220 17. (18.) Opelka (USA) 2156 18. (19.) Basilašvili (Gruz.) 2121 19. (20.) Alcaraz (Šp.) 2061 20. (16.) Fritz (USA) 2010 --- 74. (123.) Veselý (ČR) 825 94. (92.) Lehečka (ČR) 712 Kompletní žebříček dvouhry • Race • 1. (1.) Nadal (Šp.) 2750 2. (2.) Medveděv (Rus.) 1675 3. (3.) Auger-Aliassime (Kan.) 1400 4. (4.) Tsitsipas (Řec.) 1305 5. (12.) Rubljov (Rus.) 1020 6. (8.) Shapovalov (Kan.) 875 7. (5.) Berrettini (It.) 855 8. (6.) Bautista (Šp.) 845 9. (7.) Schwartzman (Arg.) 735 10. (23.) Norrie (Brit.) 650 11. (9.) Monfils (Fr.) 610 12. (10.) Alcaraz (Šp.) 590 13. (11.) Opelka (USA) 580 14. (14.) Sinner (It.) 530 15. (13.) Zverev (Něm.) 470 16. (15.) Chačanov (Rus.) 465 17. (19.) Fritz (USA) 430 18. (16.) de Minaur (Austr.) 405 19. (17.) Čilič (Chorv.) 405 20. (106.) Veselý (ČR) 403 --- 45. (37.) Lehečka (ČR) 251 57. (48.) Macháč (ČR) 198 Kompletní Race to Turin • Čtyřhra • 1. (1.) Pavič (Chorv.) 9320 2. (2.) Mektič (Chorv.) 8985 3. (3.) Salisbury (Brit.) 8173 4. (4.) Ram (USA) 7923 5. (5.) Zeballos (Arg.) 7210 6. (7.) Granollers (Šp.) 7053 7. (6.) Mahut (Fr.) 6965 8. (8.) Herbert (Fr.) 6140 9. (10.) Cabal (Kol.) 5210 9. (10.) Farah (Kol.) 5210 --- 96. (91.) Jebavý (ČR) 1057 Kompletní žebříček čtyřhry Kompletní Race to Turin



Marie Bouzková v mexické Guadalajaře odehrála své třetí finále, ale na premiérový titul stále čeká. Třiadvacetiletá Češka v něm podlehla grandslamové šampionce Sloane Stephensové. Alespoň však upevnila svou pozici v nejlepší stovce, skok o 15 míst jí zajistil 81. příčku. Osmadvacetiletá Američanka je po zisku sedmé trofeje, první po čtyřech letech, na 39. pozici.

Na prvním letošním podniku série WTA 1000 se radovala Iga Šwiateková. Dvacetiletá Polka v katarském Dauhá vylepšila svou finálovou bilanci na 4-1 a vyrovnala své žebříčkové maximum (#4). Její poslední soupeřka Anett Kontaveitová je hned za ní.

Barbora Krejčíková vypadla už v osmifinále, přesto je poprvé v kariéře světovou dvojkou. Na stejném umístění je také v deblovém žebříčku, za krajankou Kateřinou Siniakovou. Před úřadující vítězkou French Open figuruje už jen Ashleigh Bartyová, která má pořád luxusní náskok (skoro tři tisíce bodů).

Karolína Plíšková, jež se brzy vrátí po zlomenině ruky, klesla na osmé místo. Petra Kvitová po neúspěšné obhajobě poprvé od ledna 2011 vypadla z Top 30, dvojnásobné wimbledonské šampionce patří 31. příčka.

Finalistky posledních turnajů

4. (8.) Šwiateková (Pol.), Dauhá vítězka

5. (7.) Kontaveitová (Est.), Dauhá finalistka

39. (57.) Stephensová (USA), Guadalajara vítězka

81. (96.) Bouzková (ČR), Guadalajara finalistka

Největší skoky v první stovce

↑ 39. (57.) Stephensová (USA)

↓ 120. (82.) Watsonová (Brit.)

Skok do první stovky

98. (101.) Mladenovicová (Fr.)

99. (104.) Tanová (Fr.)

100. (102.) Parryová (Fr.)

Vypadnutí z první stovky

101. (98.) Peraová (USA)

117. (95.) Saisai Zheng (Čína)

120. (82.) Watsonová (Brit.)