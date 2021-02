Medveděv poprvé vyhrál pětisetový zápas a neprohrál už posedmnácté v řadě

Daniil Medveděv vedl ve třetím kole Australian Open nad Filipem Krajinovičem už 2-0 na sety, ale poté ztratil koncentraci a jeho soupeř stav utkání srovnal.



Jeden z největších favoritů se však nenechal rozhodit, Srba nakonec dorazil 'kanárem' a po vítězství 6-3 6-3 4-6 3-6 6-0 protáhl svou neporazitelnost na 17 zápasů. Vyhrát pětisetové utkání dokázal až na sedmý pokus.



"Hrál neuvěřitelně, zejména ve čtvrtém setu," řekl Medveděv. "Pokusil jsem se trochu změnit postavení při returnu v páté sadě a pomohlo to," dodal čerstvě pětadvacetiletý Rus, jenž od loňského listopadu neprohrál. Postupně ovládl Masters v Paříži, londýnský Turnaj mistrů a před týdnem pomohl Rusku k triumf na ATP Cupu.



O čtvrtfinále, jímž by si finalista US Open 2019 Medveděv vylepšil maximum na Australian Open, si zahraje proti Mackenziemu McDonaldovi.Pětadvacetiletý Američan v Melbourne startuje díky chráněnému žebříčku a na skalpy Marca Cecchinata a Borny Čoriče navázal dnešním vítězstvím 7-6 6-1 6-4 nad Lloydem Harrisem z JAR.



Světová desítka Matteo Berrettini při své premiéře ve třetím kole Australian Open zdolal navzdory bolestem v oblasti břišních svalů 7-6 7-6 7-6 Rusa Karena Chačanova a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 4-0. Zranění ho začalo limitovat v průběhu třetího setu.



"Jsem rád za vítězství, ale už na za ten závěr. Snad tam nemám nic natrženého. Cítil jsem to hlavně při servisu, musel jsem upravit záklon při nadhozu. Snažil jsme se hlavně dostat do výměny a zůstat silný psychicky," komentoval Berrettini.



Pokud se 24letý Ital dá zdravotně dohromady, zahraje si o své teprve druhé grandslamové čtvrtfinále s Stefanosem Tsitsipasem (h2h 0-2). Řecký tenista, jenž v předchozím kole přežil pětisetovou bitvu s domácím Thanasim Kokkinakisem, dnes pošetřil síly a nezkušeného Mikaela Ymera za hodinu a půl smetl 6-4 6-1 6-1.

• AUSTRALIAN OPEN 2021 •

Austrálie / Melbourne, tv. povrch, 80.000.000 australských dolarů

sobotní výsledky (13. 02. 2021) • Dvouhra mužů - 3. kolo • Medveděv (4-Rus.) - Krajinovič (28-Srb.) 6-3 6-3 4-6 3-6 6-0 Tsitsipas (5-Řec.) - M. Ymer (Švéd.) 6-4 6-1 6-1 Rubljov (7-Rus.) - F. López (Šp.) 7-5 6-2 6-3 Berrettini (9-It.) - Chačanov (19-Rus.) 7-6(1) 7-6(5) 7-6(5) Ruud (24-Nor.) - Albot (Mold.) 6-1 5-7 6-4 6-4 McDonald (USA) - Harris (JAR) 7-6(7) 6-1 6-4