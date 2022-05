Medveděv se vrací po operaci kýly, příští týden se představí v Ženevě

Ruský tenista a druhý hráč světa Daniil Medveděv se příští týden na antuce v Ženevě vrátí na kurty po více než měsíční absenci způsobené operací kýly. Vítěz loňského US Open prohlásil, že pokud by Wimbledon zrušil zákaz startu ruských hráčů, nenechal by si účast na londýnském grandslamu ujít. Současnou situaci na Ukrajině, která čelí ze strany jeho rodné země vojenské invazi, označil za velmi znepokojující.