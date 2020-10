Medveděv titul v Petrohradu neobhájí. Už ve druhém kole prohrál s Opelkou

Daniil Medveděv od postupu do semifinále US Open prohrál třikrát po sobě, když po newyorském neúspěchu proti Dominicu Thiemovi nezvládl antukové zápasy proti Ugu Humbertovi a Mártonu Fucsovicsovi.



Sérii porážek uťal až včera na domácí půdě v Petrohradu, i když v zápase proti silnému soupeři Richardu Gasquetovi musel otáčet nepříznivý vývoj. V dnešním druhém kole naopak začal dobře, ale vedení proti Reillymu Opelkovi neudržel a prohrál 6-2 5-7 4-6.



"Hrát proti jednomu z nejlepších světových hráčů je vždycky náročné a na jeho domácí půdě je to ještě těžší. Je to pro mě velké vítězství," řekl Opelka na kurtu po výhře nad světovou šestkou. Američan, který je s 211 centimetry nejvyšším hráčem na okruhu ATP spolu s Chorvatem Ivem Karlovičem, si připsal svůj šestý skalp hráče Top 10 a dosud nejcennější vítězství.



Také třiadvacetiletý Opelka přijel do Petrohradu po sérii tří porážek. Po třísetové výhře nad Chorvatem Ninem Serdarušičem v prvním kole to v utkání s Medveděvem zpočátku na další úspěch nevypadalo. V úvodním setu Opelka prohrál 2-6, ale v dalším vydřel vítězství 7-5 a v rozhodující sadě odvrátil čtyři brejkboly. V desátém gamu pak připravil soupeře o podání a za hodinu a 55 slavil nečekaný postup.



"První set a půl to byla hrůza. Přišlo mi, že jsem si při jeho podání ani neškrtl. Ale bylo to jeho hrou. Proti Daniilovi se hraje hrozně špatně, zvlášť klukům, jako jsem já, protože doběhne každý míč," uvedl vítěz únorového turnaje v Delray Beach, kterému patří 36. místo ve světovém žebříčku.



Ve čtvrtfinále Opelka narazí na loňského finalistu Bornu Čoriče (h2h 1-0). Chorvatský tenista si dnes poradil 6-3 7-5 s Domácím Romanem Safiullinem.







Bez ztráty setu i podání pokračuje Denis Shapovalov. Druhý nasazený Kanaďan po lucky loserovi Viktoru Troickému nedal šanci ani běloruskému kvalifikantovi Iljovi Ivaškovi, zvítězil jasně 6-1 6-4 a postoupil do čtvrtfinále. V něm ho čeká souboj se Stanem Wawrinkou, s nímž má vyrovnanou bilanci.



Třetí nasazený Andrej Rubljov po dvouačtvrthodinovém boji zdolal 4-6 6-4 7-5 Francouze Uga Humberta a vyrovnal svůj loňský výsledek i maximum na domácím halovém podniku. Ve čtvrtfinále jednoho z největších favoritů vyzve Brit Cameron Norrie.



Do čtvrtfinále postoupil také kanadský šampion z roku 2015 Milos Raonic, jenž přehrál 6-3 6-2 Kazacha Alexandera Bublika.



O postup do semifinále se Raonic utká s domácím Karenem Chačanovem. Ten po obratu zdolal v životní formě hrajícího krajana Aslana Karaceva.

• ATP 500 PETROHRAD •

Rusko, tv. povrch / hala, 1.399.370 dolarů

čtvrteční výsledky (15. 10. 2020) • Dvouhra - 2. kolo • Opelka (USA) - Medveděv (1-Rus.) 2-6 7-5 6-4 Shapovalov (2-Kan.) - Ivaška (Běl.) 6-1 6-4 Rubljov (3-Rus.) - Humbert (Fr.) 4-6 6-4 7-5 Chačanov (4-Rus.) - Karacev (Rus.) 4-6 7-5 6-3 Raonic (6-Kan.) - Bublik (Kaz.) 6-3 6-2 Čorič (7-Chorv.) - Safiullin (Rus.) 6-3 7-5