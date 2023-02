Medveděv v Dauhá zastavil bojovníka Murrayho a poprvé v kariéře triumfoval ve dvou týdnech po sobě

Daniil Medveděv v loňském finále Australian Open nedotáhl náskok 2-0 na sety proti Rafaelovi Nadalovi, začal se ohromně trápit, a dokonce poprvé od roku 2019 vypadl z elitní desítky pořadí. O moc lepší neměl vstup ani do letošní sezony, v semifinále v Adelaide jasně nestačil na Novaka Djokoviče a na Australian Open, kde hrál finále posledních dvou ročníků, ztroskotal už ve třetím kole.

Možná se ale pro něj zase blýská na lepší časy. Zatímco prvního titulu v předchozí sezoně se dočkal až v srpnu a poté triumfoval už jen v říjnu ve Vídni, letos dokázal posbírat stejný počet vavřínů už před koncem února.

Sedmadvacetiletý Rus před týdnem ovládl halu v Rotterdamu a přemožitele nenašel ani při svém debutu v katarském Dauhá, ačkoli jeho výkony nebyly vždycky přesvědčivé. Ve čtvrtfinále potřeboval všechny tři sety proti Christopherovi O'Connellovi a rozhodující dějství málem absolvoval i v semifinále s Félixem Augerem-Aliassimem.

Ve finálovém souboji bývalých světových jedniček a grandslamových šampionů ovšem žádné drama nepřipustil a Andyho Murrayho nepustil ani jednou do vedení. Favorit ztratil v obou setech jednou servis, nicméně v tom úvodním si vypracoval náskok dvou brejků a ve druhém otočil stav 0-40 v devátém gamu a v tom následujícím využil druhý mečbol na podání.

