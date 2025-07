Sabalenková zvládla parádní bitvu s Raducanuovou, je v osmifinále

WIMBLEDON – Byl to velký boj, úřadující světová jednička z něj však nakonec vyšla vítězně. Aryna Sabalenková (27) porazila ve třetím kole Wimbledonu domácí tenistku Emmu Raducanuovou (22) po setech 7:6, 6:4 a zajistila si tak postup do osmifinále. V něm změří síly s Belgičankou Elise Mertensovou.

Sabalenková - Raducanuová 7:6, 6:4

Aryna Sabalenková prošla úvodními dvěma wimbledonskými bitvami bez ztráty setu, suverénním dojmem ale především v zápase druhého kola s Marií Bouzkovou – i přes výhru 7:6, 6:4 – nepůsobila. V All England Clubu se zatím dostala maximálně do semifinále, povedlo se jí to v letech 2021 a 2023.



Její páteční soupeřka Emma Raducanuová se na domácích kurtech do této doby prezentovala skvěle. Ve druhém kole to poznala i Markéta Vondroušová, která rozjeté Britce podlehla dvakrát 3:6. Ve Wimbledonu se dostala dvakrát do osmifinále, a to v roce 2021 a loni.

Sabalenková se s Raducanuovou zatím potkala jen jednou, v loňském roce Britku přehrála v Indian Wells.



Druhý vzájemný zápas přinesl hned od prvních míčů obrovskou bitvu a výborný tenis. Domácími fanoušky hnaná Raducanuová jako první uspěla na returnu, což vzápětí potvrdila při svém servisu a dostala se do nadějného vedení 4:2.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)



Sabalenková však ztrátu smazala a za stavu 5:4 měla při podání domácí tenistky hned sedm setbolů, ani jeden ale nevyužila a více než třináctiminutový game ztratila.



Vzápětí světová jednička neudržela ani vlastní servis, Raducanuová ke smutku rozvášněných fanoušků ale set nedopodávala. O výsledku úvodního dějství tak musela rozhodnout zkrácená hra.



I v ní se hrál parádní tenis. Jako první se k setbolu dostala domácí hráčka, za stavu 6:5 ale neuspěla. Výhru nakonec v hodinu a 14 minut dlouhém setu brala po výhře 8:6 Sabalenková.



I ve druhém setu se jako první z brejku radovala rodačka z Toronta. Za stavu 4:1 měla Raducanuová navíc další brejkbol, nevyužila jej, a to se také později ukázalo jako rozhodující moment utkání. Sabalenková zpřesnila hru a především díky agresivnímu forhendu se na svou soupeřku znovu dotáhla – 4:4.



Znervóznělá Britka vzápětí neudržela podruhé v řadě své podání a Sabalenková už nabídnutou šanci nepustila. Po dvou hodinách hry mohla slavit výhru 7:6, 6:4 a nadále tak platí, že v All England Clubu dosud neztratila ani set.



Sabalenková si v zápase připsala 31 vítězných míčů oproti 22 Raducanuové, zároveň se dopustila více nevynucených chyb v poměru 32:25. Světová jednička si vypracovala 15 brejkbolových šancí, proměnit dokázala čtyři, domácí tenistka pak z osmi šancí využila tři.

