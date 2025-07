Osmifinále Wimbledonu zní skvěle, ale nechci tím končit, říká Nosková

Linda Nosková se probojovala poprvé do osmifinále Wimbledonu a novinářům řekla, že její ambice nekončí. Turnajová třicítka uspěla po vítězství nad Ruskou Kamillou Rachimovovou 7:6, 7:5 a vrátila se i k tie-breaku prvního setu, v němž vedla už 6:0. Před dalším utkáním s nasazenou třináctkou Amandou Anisimovovou z USA se bude snažit dát dohromady pochroumané stehno, které si dnes lehce poranila.

"Být v osmifinále Wimbledonu zní skvěle, ale samozřejmě ještě nechci skončit. Dnes to byl těžký, důležitý zápas. Těch zápasů už mám pár za sebou, takže to fyzicky cítím, ale myslím, že budu v neděli zase připravená," uvedla Nosková.



V prvním setu smazala manko 2:5 a získala sadu v tie-breaku. V něm sice nevyužila šest setbolů při vedení 6:0, pak už ale sedmou možnost proměnila. "To se mi asi ještě nestalo. Ani takhle ani naopak. Jí se tam povedly dva míče, do kterých šla, dvě lajny a k tomu tuším tři esa. Když někdo nemá co ztratit a takhle se mu to sejde, je to složité. Alespoň, že jsem pak od stavu 6:6 začala zase od znova," podotkla Nosková.



Po získaném tie-breaku, který označila za první krok, si oddechla. "Samozřejmě jsem se mohla za stavu 6:0 vidět, že budu za chvíli na lavičce, ale takhle mě ona nenechala do poslední chvíle vydechnout. Nebylo to tak, že bych ty míče prohrála, spíše ona je vyhrála. Bylo to spíše o štěstí. Věděla jsem, že s tím nemůžu nic dělat," řekla svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy.

Feeling good on the grass



Linda Noskova defeats Rakhimova 7-6, 7-5 to book a fourth round showdown against Anisimova!#Wimbledon pic.twitter.com/MPgYdp2pxU — wta (@WTA) July 4, 2025

Manko brejku dorovnala Nosková i ve druhém setu a o postupu rozhodla po dalším prolomeném servisu ve 12. gamu. V průběhu si na lavičce protahovala nohu. "Podjela jsem a od té doby pořád cítím hamstring. To je asi hlavní věc, na kterou se teď chci soustředit," uvedla.



Na trávě zvládla osmé letošní utkání a napravuje antukovou část sezony, během níž vyhrála tři z osmi zápasů. Tento povrch jí sedí víc. "Po antuce jsem chtěla změnit pár věcí, hlavně v takovém přístupu. Také čerpám sebevědomí z vyhraných zápasů, v nichž mi to třeba nejde nebo hraju s lepší holkou. Vyhrávat takové zápasy na antuce bylo těžší, protože ta mé hře moc nepomáhá," popsala.



Všimla si, že z dvaatřiceti nasazených tenistek pokračuje ve Wimbledonu po třetím kole méně než polovina. V turnaji už není například světová dvojka Američanka Coco Gauffová, její krajanka Jessica Pegulaová, Italka Jasmine Paoliniová, Číňanka Qinwen Zheng a v pátek dohrála i nasazená šestka Američanka Madison Keysová.

"První kola na grandslamu jsou vždy složitá a ta druhá taky. Člověk neví, s čím do toho jde, ještě když nedej bože na tom turnaji obhajuje nějaký výsledek. A podle toho se to někdy bohužel všechno dost rychle dokáže zhroutit," uvedla Nosková.



Zatímco některé hráčky mají Wimbledon postavený nejvýše, česká tenistka ho bere stejně jako ostatní grandslamy. "Je to čest se sem dostat, ale stejně těžké je se kvalifikovat i na ty zbylé tři. Kdo má tenhle turnaj spojený s tradicí a líbí se mu, že je tu všechno old school, tak bere hraní tady jako větší poctu. Já ho ale řadím nastejno s ostatními grandslamy," uvedla a opatrně hodnotila i tradiční jahody se smetanou. "Mně tady moc nechutnají. Není to taková specialita," podotkla s úsměvem.



V dalším kole bude hrát s Anisimovovou. O tři roky starší Američanka si před dvěma lety dala pauzu kvůli syndromu vyhoření, nyní jí patří ve světovém žebříčku 12. místo. Před Wimbledonem se dostala do finále na trávě v londýnském Queen´s Clubu.



"Hrála jsem s ní před dvěma lety v Indian Wells, tu pauzu si dala až pak. Nevím, jak velký byla talent, ale je to Američanka se skvělou hrou, takže chápu, že tlak na ni byl. Neznám podrobně její příběh, ale vím, že hraje rychle a pomáhá si servisem. Letos jsem ji viděla hlavně v Dauhá, kde hrála super," doplnila Nosková.