Medveděv v Miami poprvé překonal čtvrtfinále. O finále se utká s krajanem Chačanovem

Daniil Medveděv v únoru ovládl tři turnaje během tří týdnů a tento měsíc překonal svá maxima na obou březnových akcích Masters 1000 ve Spojených státech amerických.



V Indian Wells se poprvé dostal přes osmifinále a prohrál až ve finále. A dnes v Miami poprvé překonal čtvrtfinále, v němž potvrdil roli favorita proti domácímu outsiderovi Christopheru Eubanksovi.



27letý rodák z Moskvy letos na Floridě využívá snadného losu a také proto neztratil ještě ani set. Přes Slováka Alexe Molčana postoupil bez boje a bez potíží si poradil se Španělem Robertem Carballésem (84. v ATP), Francouzem Quentinem Halysem (79.) i Eubanksem (119.).



Američana v prvním vzájemném střetnutí porazil 6-3 7-5, když jediný servis neudržel ve druhé sadě za stavu 4-2. Zápas byl v úvodu kvůli dešťové přeháňce na pár desítek minut přerušen.



"Před tou pauzou jsem nehrál svůj nejlepší tenis. Ten déšť mi pomohl odejít a najít více energie. Po návratu jsem hrál čím dál lépe, teda kromě jednoho gamu. Ale to se stává," komentoval Medveděv, jenž vylepšil letošní bilanci na 27-3. Z posledních 23 zápasů prohrál jediný s Carlosem Alcarazem.



"Nikdy jsem neměl tak dobrý vstup do sezony. Hodně vyhraných zápasů i turnajů. Jsem opravdu šťastný. Když moje série v Indian Wells skončila, byl jsem zklamaný, ale jediné co můžete udělat je jít a pracovat na nové sérii. Jsem rád, že jsem si formu přivez i do Miami," dodal vítěz US Open 2021.



Eubanks v Miami celkem třikrát vylepšil své maximum na turnajích Masters 1000 a v 26 letech se může těšit na premiérový posun do Top 100.







Světová pětka Medveděv si zahraje o finále na pátém turnaji po sobě - celkově 32. v kariéře a sedmé na podnicích Masters 1000 - se stejně starým krajanem Karenem Chačanovem (h2h 3-1).



"Vyrůstali jsme spolu. Pokaždé, když hraje Daniil proti Andrejovi (Rubljovovi) nebo já proti Andrejovi nebo Daniilovi, není to snadné. Mimo kurt jsme dobří kamarádi. Ale na kurtu jsme rivalové, letos mě celkem jasně porazil v Adelaide, takže se k zápasu pokusím přistoupit trochu jinak" prohlásil Chačanov.



16. hráč světa Chačanov v předchozích šesti startech v Miami zaznamenal pouze dvě výhry, letos ale postoupil již přes čtyři soupeře. Po Jiřím Lehečkovi či nasazené dvojce Stefanosi Tsitsipasovi, kterého zdolal až na sedmý pokus, si dnes poradil i s Argentincem Franciscem Cerúndolem. Senzačního semifinalistu loňského ročníku přehrál 6-3 6-2.



"Zápas byl o hledání rytmu. Na začátku hodně foukalo a mě se nedařilo přijít na tom, jakým směrem vítr fouká. Ale postupně jsem se začal prosazovat a cítil jsem se čím dál líp. Po rebrejku jsem cítil, že jsem na vzestupu a nemůžu udělat chybu. Takový pocit je během zápasu opravdu dobrý," komentoval Chačanov.



Majitel stříbrné olympijské medaile Chačanov bude usilovat o své celkově 7. finále. Ve sbírce má čtyři tituly, největšího úspěchu dosáhl v roce 2018 na Masters 1000 v pařížské hale Bercy. Od té doby netriumfoval.



"V poslední době jsem hodně zlepšil svou psychiku a sebevědomí. Užívám si to. Výsledky mluví samy za sebe, jsem za to moc rád," dodal Chačanov, jenž si na posledních dvou grandslamech (US Open 2022 a Australian Open 2023) zahrál semifinále, mezi čtyřkou nejlepších na akci Masters je vak poprvé od roku 2019.

Khachanov on hard courts in the last six months:



2022 US Open - SF

2023 Australian Open - SF

2023 #MiamiOpen - SF or better@karenkhachanov: Stonks pic.twitter.com/lMisZMxH2d — Tennis TV (@TennisTV) March 30, 2023



Poslední semifinalista vzejde ze souboje světové jedničky Carlose Alcaraze ze Španělska s domácím Taylorem Fritzem, jejichž duel se včera nekonal kvůli vytrvalému dešti. Na vítěze už čeká italský mladík Jannik Sinner, který si ve středu poradil s Finem Emilem Ruusuvuorim.