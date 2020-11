Medveděv v Paříži otočil proti Zverevovi své první letošní finále a má 3. titul z Masters

Daniil Medveděv se po semifinále US Open dostal do útlumu, když ze sedmi zápasů odešel čtyřikrát jako poražený. Před vyvrcholením sezony ale znovu našel motivaci, což tento týden potvrdil.



Maximem 24letého Rusa na halovém Masters 1000 v Paříži bylo druhé kolo, letos však ve francouzské metropoli ukončil 13 měsíců dlouhé čekání na finále a nakonec nenašel přemožitele.



Medveděva v Paříži nezastavili Kevin Anderson, Alex de Minaur, Diego Schwartzman, Milos Raonic a v dnešním finále ani dvanáct zápasů neporažený Alexander Zverev. O rok mladšího Němce zdolal 5-7 6-4 6-1.



Ruský tenista nezvládl koncovku vyrovnaného prvního setu. Ve 12. gamu pustil Zvereva k prvním brejkbolům v zápase a Němec šel do vedení. V druhé sadě už Medveděv závěr zvládl lépe a třetí set po vyrovnaném začátku postupně převzal zcela do své režie. Druhý mečbol proměnil při podání soupeře, jenž mu výhru usnadnil dvojchybou.



"Po prvním setu bych to býval mohl zabalit, protože Saša podával i hrál výborně. Ale pokračoval jsem, postupně jsem zlepšoval svou hru, dostával ho pod tlak a zafungovalo to. Trochu ho to nahlodalo," komentoval čtvrtý ruský šampion po Maratu Safinovi (2000, 2002, 2004), Nikolaji Davyděnkovi (2007) a Karenu Chačanovovi (2018).







Světová pětka Medveděv vyhrál se Zverevem teprve druhý ze sedmi vzájemných soubojů a znovu se mu to povedlo ve finále. Loni uspěl v Šanghaji, kde získal druhou z aktuálních tří trofejí z akcí Masters 1000. Tu první slavil loni v Cincinnati. Celkově dnes zaznamenal 8. titul.



"Před turnajem jsem nebyl v nejlepší formě, nehrál jsem úplně špatně, ale měl jsem letos na kontě nula finále. Stěžoval jsem si ženě, že na to nemám, nemám ani jedno finále, hraju špatně. A teď jsem vítěz v Bercy, na turnaji, který miluju," řekl Medveděv, který se v žebříčku posune na 4. místo a vyrovná své maximum.



Třiadvacetiletý Zverev dnes nenavázal na včerejší skalp Rafaela Nadala a nedokázal tak dotáhnout útok na třetí titul v řadě po dvou předchozích vítězstvích na domácím halovém podniku v Kolíně. Po dnešku má finálovou bilanci 13-9, z toho 3-4 na turnajích Masters.



Oba finalisté se po týdnu volna mohou utkat znovu za pár dní na Turnaji mistrů, který začíná 15. listopadu.

• ATP MASTERS 1000 PAŘÍŽ •

Francie, tv. povrch / hala, 4.289.970 eur

nedělní výsledky (08. 11. 2020) • Dvouhra - finále • Medveděv (3-Rus.) - Zverev (Něm.) 5-7 6-4 6-1 • Čtyřhra - finále • Auger-Aliassime/Hurkacz (Kan./Pol.) - Pavič/Soares (2-Chorv./Braz.) 6-7(3) 7-6(7) 10-2