Medveděv v Paříži porazil Raonice a poprvé v sezoně postoupil do finále

Daniil Medveděv si jediné letošní semifinále zahrál na US Open. Po něm se dostal do útlumu, když ze sedmi zápasů odešel čtyřikrát jako poražený. Před vyvrcholením sezony ale prý znovu našel motivaci, což tento týden potvrzuje.



Maximem 24letého Rusa na halovém Masters 1000 v Paříži bylo druhé kolo, letos však ve francouzské metropoli ukončil 13 měsíců dlouhé čekání na finále. Cesto do něj se dostal přes Kevina Andersona, Alexe de Minaura, Diega Schwartzmana a v dnešním semifinále ho nezastavil ani Milos Raonic.



Medveděv zvítězil 6-4 7-6 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 3-0. Zatímco v prvním setu ztratil po svém podáni jen čtyři míčky, druhá sada už byla komplikovanější. Ruský tenista nejprve za stavu 3-4 odvrátil tři brejkboly a za stavu 6-5, kdy podával na postup, poprvé ztratil servis. V tie-breaku ale třetí dějství odmítl.



Světová pětka Medveděv postoupil do svého 14. finále. Zatímco v loňském roce si v něm zahrál devětkrát, v letošní zkrácené sezoně ho čeká premiéra. Dosud získal sedm titulů, z toho dva na akcích Masters (Cincinnati 2019 a Šanghaj 2019).



Devětadvacetiletému Raonicovi se v Paříži nepodařilo navázat na finále z roku 2014 a neukončí tak čeká na první titul od ledna 2016, kdy triumfoval v Brisbane. Zároveň přišel o možnost stát se prvním náhradníkem pro Turnaj mistrů.



O druhé místo ve finále bojují Rafael Nadal s Alexanderem Zverevem. Španělský tenista vede ve vzájemné bilanci 5-1, ale poslední střetnutí a navíc jediné v hale předloni na Turnaji mistrů prohrál.



34letý Nadal ve francouzské metropoli útočí na unikátní hattrick, neboť před necelým měsícem v Paříži už potřinácté ovládl Roland Garros hrané v netradičním podzimním termínu. Akci v hale Bercy dosud nikdy nevyhrál, jeho maximem je finále z debutu v roce 2007. Letos by 36. titulem z podniků Masters 1000 vyrovnal rekord Novaka Djokoviče.

• ATP MASTERS 1000 PAŘÍŽ •

Francie, tv. povrch / hala, 4.289.970 eur

sobotní výsledky (07. 11. 2020) • Dvouhra - semifinále • 16:40 | Nadal (1-Šp.) - Zverev (5-Něm.) 4-6 / po prvním setu Medveděv (4-Rus.) - Raonic (10-Kan.) 6-4 7-6(4)