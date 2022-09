Medveděv vyhrál bez ztráty podání, Auger-Aliassime semifinále na US Open neobhájí

Daniil Medveděv ve finále loňského US Open připravil Novaka Djokoviče o zkompletování kalendářního Grandslamu a sám vybojoval první grandslamový titul. Hned na letošním Australian Open byl blízko druhé trofeji, ale ve finále proti Rafaelu Nadalovi neudržel vedení 2-0 a od té doby si žádné velké finále nezahrál. Jediný triumf v sezoně 2022 získal na menší akci ATP 250 v mexickém Los Cabos.



V New Yorku na místě svého dosud největšího úspěchu vykročil za obhajobou titulu dvěma třísetovými výhrami. Ve druhém kole dokonce ani jednou nepřišel o podání, proti chybujícímu Francouzi Arthuru Rinderknechovi ve večerním duelu na kurtu Arthura Ashe odvrátil všechny tři brejkboly a zvítězil 6-2 7-5 6-3.



"Nikdy není jednoduché, když jdete hrát až někdy po 22. hodině. Docela dlouho jsem hledal cestu ke svému nejlepšímu tenisu, ale našel jsem ji a momentum v průběhu zápasu udržel," komentoval první hráč světa.



Medveděv v New Yorku potřebuje postoupit minimálně do finále, jinak přijde o post světové jedničky. Ve třetím kole bude favoritem v duelu s čínským kvalifikantem a debutantem na grandslamovém turnaji Ybingem Wu. "Je rozehraný z kvalifikace. Určitě to nebude snadné a opět budu muset předvést své maximum," prohlásil Medveděv.







Vítěz turnaje z roku 2012 Andy Murray porazil 5-7 6-3 6-1 6-0 dvacetiletého Američana Emilia Navu. První set prohrál po téměř hodinu a půl dlouhé boji, ale pak vývoj bez potíží otočil a teprve podruhé za posledních pět let postoupil do třetího kola grandslamu.



"Fyzicky se cítím nejlépe za poslední léta. Blížím se tomu, kde chci být. Snad se tady dostanu ještě dál," uvedl bývalý první hráč světa, jehož v boji o osmifinále čeká Ital Matteo Berrettini.







Casper Ruud si ve druhém kole poradil 6-7 6-4 6-4 6-4 s Timem van Rijthovenem a vyrovnal své maximum na US Open. Na první newyorské osmifinále bude 23letý Nor, který se může po skončení turnaje stát světovou jedničkou, útočit proti domácímu Tommymu Paulovi (h2h 1-2). Americká tenista v pětisetovém duelu udolal krajana Sebastiana Kordu, s nímž si poradil až na čtvrtý pokus.



Brandon Holt ve druhém kole US Open nedotáhl do vítězného konce vedení 2-0 na sety a nenavázal na senzační skalp krajana Taylora Fritze. Syn dvojnásobné šampionky Tracy Austinové podlehl 6-1 6-2 1-6 6-7 6-7 antukovému specialistovi Pedrovi Cachínovi. Sedmadvacetiletý Argentinec ve svém prvním zápase třetího kola na grandslamech narazí na lucky losera Corentina Mouteta (h2h 0-1), který vyřadil loňského čtvrtfinalistu Botice van de Zandschulpa.



Nick Kyrgios v úvodním kole bez ztráty setu přehrál svého velkého kamaráda a deblového parťáka Thanasiho Kokkinakise, ale ve druhém kole se na výhru nadřel. Francouze Benjamina Bonziho nakonec přetlačil 7-6(3) 6-4 4-6 6-4. O premiérové osmifinále ve Flushing Meadows bude australský finalista letošního Wimbledonu usilovat proti domácímu Jeffreymu Wolfovi, který vyrovnal své grandslamové maximum.



Semifinále neobhájí už několik měsíců se trápící Kanaďan Félix Auger-Aliassime. Osmý hráč světa vypadl už ve 2. kole s dvacetiletým britským debutantem Jackem Draperem, kterému podlehl 4-6 4-6 4-6 a vypadne tak z Top 10.

• US OPEN 2022 •

USA / New York, tv. povrch, 60.102.000 dolarů

čtvrteční výsledky (01. 09. 2022) • Dvouhra žen - 2. kolo • Medveděv (1-Rus.) - Rinderknech (Fr.) 6-2 7-5 6-3 Ruud (5-Nor.) - van Rijthoven (Niz.) 6-7(4) 6-4 6-4 6-4 Draper (Brit.) - Auger-Aliassime (6-Kan.) 6-4 6-4 6-4 Carreño (12-Šp.) - Bublik (Kaz.) 4-6 6-4 6-3 7-6(5) Berrettini (13-It.) - Grenier (Fr.) 2-6 6-1 7-6(4) 7-6(7) de Minaur (18-Austr.) - Garín (Chile) 6-3 6-0 4-6 6-2 Moutet (Fr.) - van de Zandschulp (21-Niz.) 6-4 1-6 6-2 6-4 Kyrgios (23-Austr.) - Bonzi (Fr.) 7-6(3) 6-4 4-6 6-4 Chačanov (27-Rus.) - Monteiro (Braz.) 6-3 6-3 5-7 6-4 Paul (29-USA) - Korda (USA) 6-0 3-6 4-6 6-3 6-4 Cachín (Arg.) - Holt (USA) 1-6 2-6 6-1 7-6(1) 7-6(6) A. Murray (Brit.) - Nava (USA) 5-7 6-3 6-1 6-0 Wolf (USA) - Tabilo (Chile) 4-6 7-5 6-4 6-3 Galán (Kol.) - Thompson (Austr.) 6-3 2-6 3-6 6-4 6-3 Davidovich (Šp.) - Fucsovics (Maď.) 7-6(3) 5-7 3-6 6-0 7-6(3) Yibing Wu (Čína) - Borges (Portug.) 6-7(3) 7-6(4) 4-6 6-4 6-4 • Dvouhra - 1. kolo • Carballés (Šp.) - Munar (Šp.) 6-1 6-3 4-6 6-2 Kubler (Austr.) - M. Ymer (Švéd.) 5-7 6-4 6-2 6-4