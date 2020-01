Medveděva v Melbourne nezastavil outsider, zatažení střechy ani krvácení z nosu

Rus Daniil Medveděv se musel ve druhém kole Australian Open vypořádat se soupeřem i s krvácením z nosu. Čtvrtý nasazený hráč vše zvládl a dál je největší hrozbou pro trio Novak Djokovič, Rafael Nadal a Roger Federer. Medvěděv je jedním z nejžhavějších adeptů, který by mohl ukončit jejich tříleté grandslamové panování.

Loňský finalista US Open Medveděv dnes porazil španělského kvalifikanta Pedra Martíneze 7-5 6-1 6-3. "Hrál jsem o něco lépe než v prvním kole, ale pořád je tam prostor ke zlepšení. Můžu být agresivnější," zhodnotil utkání.

Zápas v Areně Margaret Courtové začal pod širým nebem, ale záhy začalo pršet a už po první odehrané hře organizátoři museli zatáhnout střechu. "Zcela se změnily podmínky, bylo dusněji, větší vlhkost vzduchu a míč lítal rychleji. I zvuk úderů je jiný, ale myslím, že tentokrát to byla moje výhoda," uvedl Medveděv.

První set získal v koncovce a ve druhém dominoval. Jediným problémem bylo, že si za stavu 5-0 musel zavolat lékaře, aby mu pomohl zastavit krvácení z nosu.

"Stane se mi to dvakrát, spíše jednou za rok," řekl a dodal, že to nemá nic společného s velkým vypětím. "Ne, ne, to bych krvácel v každém zápasu," ujistil třiadvacetiletý Rus, jehož dalším soupeřem bude domácí Alexej Popyrin.