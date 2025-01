Melbourne bude pokračovat bez Češek. Muchová podlehla dvojnásobné šampionce Ósakaové

AUSTRALIAN OPEN – Karolína Muchová (28) jako jediná z našich hráček zvládla na Australian Open úvodní zápas. Druhou výhru však semifinalistka z roku 2021 nepřidala a ženský pavouk už zůstává bez české účasti. Dvacátá nasazená podlehla dvojnásobné šampionce Naomi Ósakaové (27) 6:1, 1:6, 3:6.

Muchová – Ósakaová 6:1, 1:6, 3:6

Karolína Muchová měla coby nasazená dvacítka velmi těžký los, který po povinném vítězství nad Nadiou Podoroskou začal již ve druhém kole. Češka v něm narazila na bývalou světovou jedničku a dvojnásobnou šampionku Naomi Ósakaovou, kterou porazila v posledním vzájemném souboji ve druhém kole loňského US Open. V Melbourne však na tuto výhru nenavázala.

Muchová do utkání naskočila ve velkém stylu, když vyhrála prvních pět her. V té chvíli se však Japonka rozehrála a začala být české hráčce vyrovnanou soupeřkou. Zisk první sady si však Češka pohlídala a v sedmém gamu úvodní sadu dopodávala.

Ve druhém setu předvedla Ósakaová ohromné zlepšení a tentokrát to byla ona, která získala pět gamů v řadě a zápas dovedla do rozhodující sady. Ta byla nejvíce vyrovnaná. Muchová si však v páté hře snadno prohrála servis a manko brejku už nedohnala.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

"Znamená to pro mě hodně. Rozdrtila mě na US Open. Tohle byla moje malá pomsta," řekla po výhře Ósakaová. "Měla jsem pocit, že jsem na kurtu nechala všechno, co jsem měla. Jsem ráda, že můžu hrát v dalším kole."

Japonka vybojovala premiérový postup do třetího kola grandslamu po mateřské pauze a vzájemnou bilanci s Muchovou srovnala na 2:2.

Semifinalistka ročníku 2021 Muchová končí na Australian Open potřetí ve druhém kole. Více než jeden zápas v Melbourne zvládla právě pouze před čtyřmi lety a nakonec byla jediný set od postupu do finále.

Výsledky dvouhry žen na Australian Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.