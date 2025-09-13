Menšík litoval hlavně slabšího servisu. Výkon určitě mohl být lepší, šance je pořád velká
"Určitě šlo předvést lepší výkon na servisu. I když je tu pomalejší povrch a podmínky, Taylor servíroval o dost lépe. Moje procento prvního servisu bylo trochu slabší, kvůli čemuž jsem se na servírujících gamech trápil. Když se na mém servisu hraje a na jeho to jde lehce, tak tahám vždy za kratší konec," řekl novinářům Menšík.
Sedmnáctý hráč světa se s Fritzem utkal potřetí, prohrál podruhé. Nenavázal na letošní vítězství z turnaje v Miami, který poté ovládl. "Podmínky byly jiné. Je to Davis Cup, kde reprezentujete svou zemi. Je tu o dost pomalejší povrch než v Miami. A hrálo se ve větším vlhku," podotkl Menšík. "Byl to těžký zápas a bylo tam pár věcí, které bych chtěl udělat lépe. Ale jede se dál. Zítra je další den a máme velkou šanci to dobojovat a vzít si ty tři body," řekl.
Jediný bod zatím zajistil výběru kapitána Tomáše Berdycha Jiří Lehečka, který porazil Francese Tiafoea 6:3, 6:2. "Za stavu 1:0 se hraje lépe než za stavu 0:1. Věděl jsem, kdo proti mně stojí a že jde o jeden z nejnáročnějších oříšků, které (bude třeba) rozlousknout. Bylo to náročné. Na kurtu jsem se cítil fyzicky dobře. Dobře jsme tu odtrénovali, ale bohužel to dnes šlo na soupeřovu stranu," uvedl Menšík.
Nemoc nebyla na Fritzovi znát
Ve druhém setu prohrával již 1:5, ale podařilo se mu závěr lehce zdramatizovat. Odvrátil při soupeřově podání tři mečboly, hned na to ale ztratil na servisu náskok 40:0 a duel definitivně prohrál. V utkání přišel pětkrát o servis.
"V tom zápase bylo dost zlomových bodů. Ze začátku jsme si vzali podání a pak byla zajímavá koncovka prvního i druhého setu. Je to tenis, obzvláště na tomhle povrchu a v těchto podmínkách se může stát cokoliv. Ve druhém setu, když už jsem hodně tekl, jsem se uvolnil a zahrál pár skvělých balonů. Kvůli tomu, že jsem ale měl nižší procento servisu a trápil se skoro na každém gamu, tak to v závěru zase nevyšlo," řekl Menšík.
Finalista loňského US Open Fritz zvládl duel proti českému tenistovi i navzdory tomu, že nebyl zcela fit. Kvůli nemoci vynechal i čtvrteční losování. "Na kurtu se nezdálo, že by ho to nějak omezovalo. Necítí se asi úplně nejlépe, ale na kurtu působil sebevědomě. Hrál svůj standard, bez velkých chyb a v delších výměnách se držel úplně normálně. Nemusel se asi cítit 'stopro', ale nikdo se každý den necítí stoprocentně," doplnil Menšík.
