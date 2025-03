Menšík nepřestává udivovat. V Miami se přidal k Djokovičovi, Sinnerovi a Alcarazovi

Po parádním skalpu na probíhajícím Masters v Miami se Jakub Menšík (19) zařadil mezi hrstku aktivních tenistů, kteří mají po 10 odehraných zápasech se zástupci elitní desítky žebříčku pozitivní bilanci. Jeden z nejtalentovanějších teenagerů na mužském okruhu tak opět potvrdil, že si věří i proti nejlepším hráčům na světě.

Teprve před 13 měsíci definitivně prorazil na hlavní okruh a debutoval v TOP 100 žebříčku. Pak sbíral další úspěchy a velmi rychle se probil mezi padesátku nejlepších hráčů na světě. Není tajemstvím, že je Menšík jedním z nejtalentovanějších teenagerů na okruhu.

Žádný z jeho náctiletých kolegů se ovšem nemůže pochlubit pozitivní úspěšností po alespoň 10 odehraných soubojích se zástupci TOP 10. Z aktivních hráčů mají kladnou bilanci vlastně už jen tři další. Prostějovský rodák se na probíhajícím turnaji v Miami přidal k Jannikovi Sinnerovi (42:32), Carlosovi Alcarazovi (36:21) a svému idolu Novakovi Djokovičovi (260:117).

Active player with more wins than losses vs. ATP Top 10 players



• Novak Djokovic

• Carlos Alcaraz

• Jannik Sinner

• Jakub Mensik



Min. 10 matches played pic.twitter.com/Y88Pi8x2md — Mario Boccardi (@marioboc17) March 22, 2025

Menšík má teprve 19 let a stále sbírá zkušenosti. Přesto proti elitní desítce vyhrál šest z 11 duelů. Poslední skalp byl další senzací.

Ve druhém kole na Masters na Floridě totiž skolil ve dvou tie-breacích Jacka Drapera, šokujícího šampiona podniku stejné kategorie v Indian Wells, kterému znemožnil vůbec zahájit útok na zkompletování Sunshine Doublu.



"Moc hezky se to poslouchá a já věřím, že tohle skóre budu ještě vylepšovat. Na kurtu si to opravdu užívám a o to více, když můžu čelit těm nejlepším hráčům na světě. Jack hrál poslední týdny skvěle. Je jasné, že první zápasy na turnaji jsou vždycky obtížné a já jsem na to trošku sázel. Věděl jsem, že je to moje šance," uvedl český talent.

Úvodní takový zápas byl pro Menšíka zřejmě velmi cennou lekcí. Na US Open 2023 schytal výprask 1:6, 2:6, 0:6 od Taylora Fritze. Od té doby byl ale ve všech střetnutích s TOP 10 konkurenceschopný a v těch prohraných neuhrál set už jen s Alexem de Minaurem letos v Rotterdamu.

Před sebou má Menšík s největší pravděpodobností ještě hromadu takových utkání. Mít ale před oslavou 20. narozenin pozitivní bilanci proti užší špičce, je rozhodně úctyhodný počin.