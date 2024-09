Menšík poprvé do osmifinále majoru nepostoupil, na US Open neproměnil tři mečboly proti Borgesovi

US OPEN - Jakub Menšík (18) skončil na US Open stejně jako loni při svém grandslamovém debutu ve třetím kole a maximum na majorech nepřekonal. Zatímco v předchozím duelu proti Tristanu Schoolkateovi utekl ze dvou mečbolů, den před oslavou 19. narozenin v souboji o postup do osmifinále nevyužil tři mečboly v řadě proti Portugalci Nunu Borgesovi (27) a prohrál 7:6, 1:6, 6:3, 6:7, 0:6.

Jakub Menšík (© Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)