Menšík v maratonské bitvě s Tiafoem nevyužil mečboly. Senzační triumf v Miami nezopakuje
Tiafoe – Menšík 7:6, 4:6, 7:6
Menšík se v úvodním zápase trápil s kvalifikantem Adamem Waltonem, musel dohánět manko setu a bylo jasné, že proti Tiafoeovi si nemůže pomalejší vstup dovolit. Český tenista tentokrát předváděl solidní výkon od začátku, ale s Američanem to měl i tak velmi těžké.
Jako první se do problémů na servisu dostal Menšík za stavu 1:1 a po dvou chybách prohrával 0:30. Pak ale ustál maratonskou výměnu a nakonec game suverénně otočil. Hned v následující hře čekala stejná zkouška Tiafoea. Menšík se na rozdíl od něj k brejkbolu dostal, nicméně domácí hráč ho snadno odvrátil.
V dalším průběhu se žádná brejkbolová šance neobjevila a rozhodnout musel tie-break. Ve zkrácené hře byl jasně lepší Tiafoe, Menšík naopak příliš chyboval a prohrával už 1:6. Prostějovský rodák výrazné manko dohnat nedokázal a tie-break ztratil poměrem 4:7.
Začátek druhého dějství probíhal v podobném trendu jako úvodní set a aktéři si nadále drželi servis. Menšík se sice při skóre 1:1 propracoval na returnu na shodu, ale Tiafoe byl nadále ve všech směrech solidní a nezaváhal. Za stavu 1:2 však přišel kritický moment pro Menšíka, který vyrobil dvě dvojchyby a pomohl soupeři k sérii dvou brejkbolů. Český hráč si ovšem při obou hrozbách pomohl servisem a srovnal na 2:2.
Menšík pak trpělivě vyhlížel svou vlastní šanci a ta přišla v deváté hře. Po chybách Tiafoea měl sám dva brejkboly po sobě, jenže na první vyhodil forhend a ten druhý Američan odvrátil kvalitním servisem. Čech se následně propracoval k dalším dvěma možnostem a úspěšná byla až ta celkově čtvrtá v pořadí, kdy Tiafoea donutil k chybě. Obhájce titulu následně set úspěšně dopodával a po zhruba 100 minutách se šlo do poslední sady.
Český tenista pokračoval ve zlepšeném výkonu i v třetím dějství. Ve dvou úvodních gamech na returnu trefil v obou případech jeden skvělý vítězný úder, na brejkboly však těsně nedosáhl. I on sám musel na servisu ustát těžké situace. Američanovi však žádné šance nenabídl a dokázal s ním držet krok, když po trefení 14. esa srovnal na 3:3.
V osmém gamu si Menšík pomohl dalším nechytatelným servisem a vítězný forhendem a opět snadno dorovnal. Tiafoe tentokrát devátou hru narozdíl od druhého dějství zvládl, zvýšil na 5:4 a dostal svého soupeře pod tlak. Obhájce titulu však panikařit nezačal a po dalším esu si podání s přehledem pohlídal.
V jedenácté hře se Čech po dělovém vítězném forhendu dostal na skóre 30:30 a měl šanci si vypracovat první brejkbol třetí sady. Američan však reagoval stejnou mincí. Menšík se následně dostal alespoň na shodu, víc už mu ale domácí hráč nedovolil a zajistil si tie-break. Dvanáctý nasazený následně předvedl čistou hru a rozhodující set poslal do zkrácené hry.
V té jako první zaváhal na servisu Tiafoe, když Menšík předvedl skvělou reakci na síti. Minibrejk však potvrdit nedokázal, spáchal dvě dvojchyby, ztratil celkem čtyři míčky v řadě a Američan se dostal do vedení 6:3. Český tenista ale dokázal tři mečboly v řadě odvrátit, ten poslední vítězným forhendem. Po výměně stran si ale 20. hráč žebříčku vypracoval čtvrtou šanci.
Menšík však oba dva míčky na servisu získal a po vítězném prohozu se dostal ke svému prvnímu mečbolu. Ten Tiafoe odvrátil vítěznou smečí a srovnal na 8:8. V kritický moment trefil nechytatelný servis, ani na pátý pokus však nedokázal zápas ukončit. Čech si po přímém bodu vypracoval druhý mečbol, velkou šanci ale nevyužil, ve dlouhé výměně hrál hodně pasivně a Američan dorovnal na 10:10. Tiafoe nakonec využil až svůj sedmý mečbol a ukončil v Miami Menšíkovo kralování.
O čtvrtfinále si zahraje s 53. hráčem světa Terencem Atmanem. Francouz ve třetím kole vyřadil favorizovaného Kanaďana Félixe Augera-Aliassimeho a postoupil do druhého osmifinále na tisícovkách.
Menšíka tak senzační loňský triumf nezopakuje a čeká ho velký propad žebříčkem. Odečetl se mu obrovský počet 950 bodů a v živém pořadí klesl o 13 míst na 26. příčku. V TOP 30 by však s největší pravděpodobností měl zůstat, přestože v Miami hraje ještě pár tenistů, kteří by ho mohli přeskočit. Pozici české jedničky tak bude muset přenechat Jiřímu Lehečkovi, který je na Floridě už v osmifinále.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Miami
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Nevadi, Machac ho pomsti.
Ehm teda Lehecka.