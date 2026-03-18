Miami: Neporažená Bejlek i Fruhvirtová v ohrožení, Valentová může ukončit špatnou sérii

DNES, 12:00
Previews
Tři české tenistky odehrají ve středu první kolo hlavní soutěže na prestižní tisícovce v Miami. Osm zápasů neporažená Sára Bejlek vyfasovala jednu z nejtěžších možných kvalifikantek a potíže může mít i Linda Fruhvirtová s australskou teenagerkou. Naopak Tereza Valentová by měla uspět a slavit své první vítězství po více než měsíci.
Volynets Katie
Fruhvirtová Linda
Gibson Talia
Bejlek Sara
Valentova Tereza
Jones Emerson
Sára Bejlek může přijít o parádní vítěznou sérii (© CHRISTOPHER PIKE / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, středa 18. 3.

Češi v akci
Valentová (ČR) – Volynetsová (USA) | Court 6 (17:30 SEČ)
L. Fruhvirtová (ČR) – Jonesová (Austr.) | Court 6 (19:00 SEČ)
Bejlek (ČR) – Gibsonová (Austr.) | Court 5 (22:00 SEČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Bejlek a Fruhvirtové hrozí konec

Senzační vítězná série Sáry Bejlek stále trvá. Na začátku února šokovala triumfem na pětistovce v Abú Zabí, kde si z kvalifikace došla pro svůj první kariérní titul z turnajů WTA. Šňůru pak protáhla snadným vítězstvím v Dubaji, jenže k utkání druhého kola kvůli zranění břišního svalu nenastoupila a teď jí dost reálně hrozí, že přijde o momentální osmizápasovou neporazitelnost. Zatímco česká tenistka měsíc neodehrála žádný oficiální duel a bude nerozehraná, momentálně rozjetá Talia Gibsonová dorazila po životním turnaji v Indian Wells. Australanka se v Kalifornii probila z kvalifikace až do svého prvního čtvrtfinále na hlavní tour, v němž vzdorovala Lindě Noskové, a navíc nyní v Miami suverénně prošla kvalifikací. Výsledek jediného předchozího vzájemného souboje by Bejlek určitě nejraději vymazala z historie. V roce 2022 v australské Canbeře totiž schytala od Gibsonové výprask 0:6, 0:6.

Linda Fruhvirtová zvládla v Miami stejně jako před rokem dvoukolovou kvalifikaci a může pokračovat v obhajobě důležitých bodů za loňské třetí kolo. Hned na úvod hlavní soutěže však nebude na rozdíl od předchozích dvou zápasů favoritkou. Bývalá osmifinalistka tohoto podniku si rozhodně musí dát pozor, jelikož vyzve jednu z nejtalentovanějších teenagerek na ženském okruhu. A sice Emerson Jonesovou, bývalou juniorskou světovou jedničku, která v pouhých 17 letech už čtyřikrát triumfovala na profesionálních turnajích a před týdnem porazila například Donnu Vekičovou. Fruhvirtová by měla těžit hlavně ze svých mnohem větších zkušeností a také z toho, že se jí v minulosti v Miami několikrát dařilo a zdejší podmínky jí evidentně dost sedí. Zatímco žebříčkově výše postavená Fruhvirtová musela do kvalifikace, talentovaná Australanka dostala divokou kartu od pořadatelů a je mírnou kurzovou favoritkou.

Valentová by měla slavit postup

Tereza Valentová prožila loni průlomovou a zatím nejlepší sezonu kariéry, ale v úvodních měsících té letošní příliš úspěšná není. Kromě účasti ve třetím kole Australian Open nedokázala na žádném z dalších pěti turnajů překročit druhé kolo. Dokonce má momentálně na kontě sérii tří porážek. Ta však není zas tak alarmující, protože se jedná o nezdar proti pozdější šampionce Karolíně Muchové, skreč v Dubaji a těsnou prohru v Indian Wells s Donnou Vekičovou. Při debutu v Miami má jedinečnou šanci tuto šňůru přerušit. Bude totiž plnit roli výrazné favoritky proti 95. hráčce světa Katie Volynetsové, která ovšem bude rozehraná z dvoukolové kvalifikace. Ani Američanka nemá na začátku tohoto tenisového roku ideální formu, a proto by se Valentová měla chopit této jedinečné šance připsat si své první vítězství po více než měsíci a také v rámci svého premiérového Sunshine Swingu.

Středeční program

GRANDSTAND (od 17:00 SEČ)
1. Bradyová (USA) – Stephensová (USA)
2. Collignon (Belg.) – Dimitrov (Bulh.) / nejdříve v 18:00 SEČ
3. Quinn (USA) – Hurkacz (Pol.)
4. Jonesová (Brit.) – V. Williamsová (USA) / nejdříve ve 23:59 SEČ
5. Müller (Fr.) – M. Berrettini (It.) / nejdříve ve čtvrtek v 01:30 SEČ


BUTCH BUCHHOLZ (od 16:00 SEČ)
1. Shapovalov (Kan.) – Van De Zandschulp (Niz.)
2. Baptisteová (USA) – Mariaová (Něm.)
3. Badosaová (Šp.) – Sasnovičová (-) / nejdříve v 19:00 SEČ
4. Sunová (N. Zél.) – Townsendová (USA)
5. Tsitsipas (Řec.) – Fery (Brit.) / nejdříve ve 23:59 SEČ


COURT 5 (od 16:00 SEČ)
1. Tjenová (Indon.) – Putincevová (Kaz.)
2. Gálfiová (Maď.) – Kalievaová (USA)
3. Liová (USA) – Birrellová (Austr.)
4. McNallyová (USA) – Masárová (Švýc.)
5. Bejlek (ČR) – Gibsonová (Austr.)


COURT 6 (od 16:00 SEČ)
1. Ruseová (Rum.) – Ružičová (Chorv.)
2. Valentová (ČR) – Volynetsová (USA)
3. L. Fruhvirtová (ČR) – Jonesová (Austr.)

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

tommr
18.03.2026 15:01
Všechny tři naše hráčky dneska skončí ...
Sára Bejlek narazí po měsíční pauze na hráčku která je teď ve skvělý formě a to nemůže dopadnout dobře ...
Linda Fruhvirtová sice postoupila z kvalifikace ale nehrála v ní dobře a Jones už bude nad její síly ...
Tereza Valentová je z formy a prodlouží si černou sérii na 4 prohry v řadě ...
Ondřej.Jirásek
18.03.2026 15:02
Takže postup všech tří
PTP
18.03.2026 15:15
Sázka na jistotu
com
18.03.2026 14:59
https://www.super.cz/clanek/celebrity-karolina-pliskova-se-rozpovidala-o-sexu-s-hrdlickou-pred-zapasem-a-padla-prekvapiva-slova-1522943

smile
PTP
18.03.2026 15:20
Tak proti tomuhle prolhanému článku jsou články na TP pořád ještě seriózní a oduševnělé. Proč se nepobleješ tady z toho, poblijóne jeden!
Trojchyba_Mat
18.03.2026 13:13
Pro Terku
https://www.youtube.com/watch?v=S_3CYHREVs0
Diabolique
18.03.2026 12:14
Emerson, Gibson a Volynets v ohrožení?
Reagovat
Ondřej.Jirásek
18.03.2026 12:15
Kéž by
PTP
18.03.2026 12:24
Frulinda pojede s Johnsovou jako Emerson Fittipaldi.
Mantra
18.03.2026 12:04
velký špatný
Ondřej.Jirásek
18.03.2026 12:05
Aspoň Tereza by fakt měla vyhrát. A nedivil bych se, kdyby uspěly i Sára s Lindou. Ta Jones je sice talent, ale Linda v Miami umí, a Sára by mohla Gibson hru znechutit
Mantra
18.03.2026 12:09
za mě reálně je to 50-50, ale iluze nemám, takže spíš tipnu, že jako vždy pi ou ke zdi
Ondřej.Jirásek
18.03.2026 12:09
Taky to vidím 50/50.
PTP
18.03.2026 12:26
Vyhraje 1 a půl naší hráčky.
Kapitan_Teplak
18.03.2026 12:32
Takže Sára postup
Ondřej.Jirásek
18.03.2026 12:37
To je ta půlka?
