Miami: Neporažená Bejlek i Fruhvirtová v ohrožení, Valentová může ukončit špatnou sérii
Přehled toho nejzajímavějšího, středa 18. 3.
Češi v akci
Valentová (ČR) – Volynetsová (USA) | Court 6 (17:30 SEČ)
L. Fruhvirtová (ČR) – Jonesová (Austr.) | Court 6 (19:00 SEČ)
Bejlek (ČR) – Gibsonová (Austr.) | Court 5 (22:00 SEČ)
Bejlek a Fruhvirtové hrozí konec
Senzační vítězná série Sáry Bejlek stále trvá. Na začátku února šokovala triumfem na pětistovce v Abú Zabí, kde si z kvalifikace došla pro svůj první kariérní titul z turnajů WTA. Šňůru pak protáhla snadným vítězstvím v Dubaji, jenže k utkání druhého kola kvůli zranění břišního svalu nenastoupila a teď jí dost reálně hrozí, že přijde o momentální osmizápasovou neporazitelnost. Zatímco česká tenistka měsíc neodehrála žádný oficiální duel a bude nerozehraná, momentálně rozjetá Talia Gibsonová dorazila po životním turnaji v Indian Wells. Australanka se v Kalifornii probila z kvalifikace až do svého prvního čtvrtfinále na hlavní tour, v němž vzdorovala Lindě Noskové, a navíc nyní v Miami suverénně prošla kvalifikací. Výsledek jediného předchozího vzájemného souboje by Bejlek určitě nejraději vymazala z historie. V roce 2022 v australské Canbeře totiž schytala od Gibsonové výprask 0:6, 0:6.
Linda Fruhvirtová zvládla v Miami stejně jako před rokem dvoukolovou kvalifikaci a může pokračovat v obhajobě důležitých bodů za loňské třetí kolo. Hned na úvod hlavní soutěže však nebude na rozdíl od předchozích dvou zápasů favoritkou. Bývalá osmifinalistka tohoto podniku si rozhodně musí dát pozor, jelikož vyzve jednu z nejtalentovanějších teenagerek na ženském okruhu. A sice Emerson Jonesovou, bývalou juniorskou světovou jedničku, která v pouhých 17 letech už čtyřikrát triumfovala na profesionálních turnajích a před týdnem porazila například Donnu Vekičovou. Fruhvirtová by měla těžit hlavně ze svých mnohem větších zkušeností a také z toho, že se jí v minulosti v Miami několikrát dařilo a zdejší podmínky jí evidentně dost sedí. Zatímco žebříčkově výše postavená Fruhvirtová musela do kvalifikace, talentovaná Australanka dostala divokou kartu od pořadatelů a je mírnou kurzovou favoritkou.
Valentová by měla slavit postup
Tereza Valentová prožila loni průlomovou a zatím nejlepší sezonu kariéry, ale v úvodních měsících té letošní příliš úspěšná není. Kromě účasti ve třetím kole Australian Open nedokázala na žádném z dalších pěti turnajů překročit druhé kolo. Dokonce má momentálně na kontě sérii tří porážek. Ta však není zas tak alarmující, protože se jedná o nezdar proti pozdější šampionce Karolíně Muchové, skreč v Dubaji a těsnou prohru v Indian Wells s Donnou Vekičovou. Při debutu v Miami má jedinečnou šanci tuto šňůru přerušit. Bude totiž plnit roli výrazné favoritky proti 95. hráčce světa Katie Volynetsové, která ovšem bude rozehraná z dvoukolové kvalifikace. Ani Američanka nemá na začátku tohoto tenisového roku ideální formu, a proto by se Valentová měla chopit této jedinečné šance připsat si své první vítězství po více než měsíci a také v rámci svého premiérového Sunshine Swingu.
Středeční program
GRANDSTAND (od 17:00 SEČ)
1. Bradyová (USA) – Stephensová (USA)
2. Collignon (Belg.) – Dimitrov (Bulh.) / nejdříve v 18:00 SEČ
3. Quinn (USA) – Hurkacz (Pol.)
4. Jonesová (Brit.) – V. Williamsová (USA) / nejdříve ve 23:59 SEČ
5. Müller (Fr.) – M. Berrettini (It.) / nejdříve ve čtvrtek v 01:30 SEČ
BUTCH BUCHHOLZ (od 16:00 SEČ)
1. Shapovalov (Kan.) – Van De Zandschulp (Niz.)
2. Baptisteová (USA) – Mariaová (Něm.)
3. Badosaová (Šp.) – Sasnovičová (-) / nejdříve v 19:00 SEČ
4. Sunová (N. Zél.) – Townsendová (USA)
5. Tsitsipas (Řec.) – Fery (Brit.) / nejdříve ve 23:59 SEČ
COURT 5 (od 16:00 SEČ)
1. Tjenová (Indon.) – Putincevová (Kaz.)
2. Gálfiová (Maď.) – Kalievaová (USA)
3. Liová (USA) – Birrellová (Austr.)
4. McNallyová (USA) – Masárová (Švýc.)
5. Bejlek (ČR) – Gibsonová (Austr.)
COURT 6 (od 16:00 SEČ)
1. Ruseová (Rum.) – Ružičová (Chorv.)
2. Valentová (ČR) – Volynetsová (USA)
3. L. Fruhvirtová (ČR) – Jonesová (Austr.)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Sára Bejlek narazí po měsíční pauze na hráčku která je teď ve skvělý formě a to nemůže dopadnout dobře ...
Linda Fruhvirtová sice postoupila z kvalifikace ale nehrála v ní dobře a Jones už bude nad její síly ...
Tereza Valentová je z formy a prodlouží si černou sérii na 4 prohry v řadě ...
