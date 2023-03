Miami: Vondroušová na čtvrtý pokus porazila Plíškovou, v osmifinále jsou i Kvitová a Krejčíková

Markéta Vondroušová loni kvůli operaci zápěstí půl roku nehrála, na podzim se však stihla na kurty vrátit a na menších turnajích a v Billie Jean King Cupu se rychle dostala do zápasového tempa. Ve dvouhře měla bilanci 8-2 a ve čtyřhře 10-1.



Ve velmi dobrých výkonech pokračuje i v letošní sezoně, když na pěti ze šesti turnajů vyhrála minimálně dva zápasy. Na březnových akcích WTA 1000 v Indian Wells i nyní v Miami dokonce ve třech duelech neztratila ani set a pokaždé proplula do osmifinále.



Na Floridě dosud prohrála pouhých 14 gamů a dnes si připsala i premiérový skalp krajanky Karolíny Plíškové, s níž v předchozích třech vzájemných duelech neuhrála ani set. Odevzdaně hrající světovou sedmnáctku a finalistku z roku 2019 smetla v odvetě za měsíc staré vyřazení z Dubaje jednoznačně 6-1 6-2.



23letá rodačka ze Sokolova od začátku dominovala. Slabší moment si vybrala až v samotném závěru, kdy za stavu 6-1 a 5-0 podruhé neudržela podání. Přesto zápas ukončila po pouhých 52 minutách hry.



RUTHLESS Marketa @VondrousovaM dismisses fellow Czech Pliskova 6-1, 6-2 to reach the last 16 and will next face the winner of Cirstea-Muchova!



Vondroušová v Miami hraje počtvrté a potřetí v řadě nechybí v osmifinále. O zopakování svého maxima z roku 2019 se utká Soranou Cirsteaovou (h2h 1-1), která dnes zastavila Karolínu Muchovou.



Muchová na předchozí akci v Indian Wells vyřadila Vondroušovou, došla až do čtvrtfinále a ve skvělých výkonech pokračovala i v Miami. Včetně kvalifikace ztratila ve čtyřech utkáních jen 14 gamů a dobře rozehrála i dnešní souboj se Cirsteaovou. Vedla 5-3, ale pak prohrála osm míčků v řadě, do konce utkání uhrála už jen jeden game a prohrála 5-7 1-6.



26letá rodačka z Olomouce nezvládla teprve druhý z posledních 13 zápasů a teprve podruhé v sezoně neuhrála aspoň set. Na Floridě tak nepřekonala své maximum z loňského ročníku.

Sealed with an ACE @sorana_cirstea is back in the last 16 in Miami after 10 years!



Petra Kvitová dva dny po hladké výhře nad Lindou Noskovou neztratila set ani s Donnou Vekičovou. Chorvatku zdolala po sto minutách hry 6-3 7-6, přestože ve druhém setu dvakrát neudržela výhodu brejku, a vzájemnou bilanci vylepšila na 4-1.



"Tajemstvím (dnešního úspěchu) bylo zůstat soustředěná na každý bod. Hlavně ve druhém setu. Ona se po brejku vždy vrátila zpátky do hry. Už v prvním setu to nebylo jednoduché... Bylo to velmi náročné utkání, ona hrála dobře a dobře podávala," komentovala Kvitová.



33letá rodačka z Bílovce hraje v Miami potřinácté v kariéře a popáté v řadě a celkově pošesté nechybí v osmifinále. O vyrovnání svého maxima z let 2014, 2019 a 2022 si zahraje s v životní formě hrající Varvaru Gračovovou (h2h 0-0).



22letá Gračovová dnes smetla 6-1 6-2 Polku Magdalenu Frechovou, neprohrála 10 setů v řadě, z posledních 16 zápasů si připsala 14. vítězství a v dalším kole bude usilovat o své největší čtvrtfinále.







Barbora Krejčíková v Miami startuje bezprostředně po deblovém triumfu v Indian Wells a už podruhé na Floridě překonala své maximum. Po Aliaksandře Sasnovičové si poradila ve dvou setech i s domácí finalistkou US Open 2017 Madison Keysovou, kterou zdolala 7-6 6-3 a oplatila jí porážku z loňského Australian Open.



Česká tenistka v téměř dvouhodinovém zápase odvrátila 8 z 10 brejkbolů. V prvním setu o podání přišla poprvé za stavu 5-4, ve druhém pak otočila vývoj z 1-3 a souboj ukončila ziskem pěti her v řadě.



27letá Krejčíková vyhrála 10 z 11 posledních zápasů. Jedinou porážku utrpěla před dvěma týdny v Kalifornii s Arynou Sabalenkovou (h2h 1-3), zároveň je ale jednou ze dvou jejích letošních přemožitelek, když ji porazila před měsícem cestou za titulem v Dubaji.

Clutch from @BKrejcikova



The Dubai champ is through with a 7-6 (4), 6-3 win over Keys and now awaits the winner of Sabalenka v. Bouzkova.



"Předvádí teď svůj nejlepší tenis. Ráda proti ní hraju, protože má jedny z nejtvrdších úderů a totéž platí pro její servis a return. Je hodně agresivní," popsala Krejčíková svou osmifinálovou soupeřku. "Je to výborná příležitost, protože i já cítím, že se můj tenis zlepšuje a že mám proti ní velkou šanci," dodala rodačka z Ivančic.



"Když jí dáte trochu času, dokáže vám poslat míček, kam chce. Takže ji musíte dostat pod tlak, být na kurtu agresivní a nedat jí moc času. Musíte se snažit, aby si na kurtu vše vypracovala. Je to skvělá hráčka, vždy jsou to těžké bitvy," řekla Sabalenková k pondělnímu souboji s Krejčíkovou.



Světová dvojka narazí na Češku podruhé během dvou dnů. Ve třetím kole nedala šanci Marii Bouzkové, české tenistce nenabídla ani jeden brejkbol a po 67 minutách zvítězila snadno 6-1 6-2.



Sabalenková v Miami od prvního zápasu laboruje se svalovým zraněním levé nohy, ale zatím ji výrazně nelimituje. "Mám pár cviků, které musím během zápasu dělat, abych měla sval pod kontrolou a mohla se soustředit na svou hru," uvedla Sabalenková.

A clean performance from the World No.2! @SabalenkaA advances to the Round of 16 with a win over Bouzkova



Bencicová semifinále neobhájí

Belinda Bencicová ve třetím kole podlehla 6-7 3-6 Jekatěrině Alexandrovové a neobhájí loňské semifinále. Švýcarka tak teoreticky může přijít o pozici v Top 10.



Alexandrovová v dalším kole vyzve předloňskou finalistku Biancu Andreescuovou. Kanaďanka v souboji grandslamových šampionek porazila 6-4 6-4 domácí Sofii Keninovou a také svůj třetí start na Floridě proměnila minimálně v osmifinále.