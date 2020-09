Mladenovicová: Vraťte nám svobodu! Život v bublině je noční můra, chovají s k nám jako ke zločincům

Francouzka Kristina Mladenovicová označila po vyřazení v 2. kole US Open život v 'bublině' za zpřísněných hygienických opatření za noční můru. Na sedmadvacetiletou hráčku se vztahoval v minulých dnech v New Yorku striktnější režim, neboť přišla do styku s nakaženým krajanem Benoitem Pairem.

"Žijeme tu noční můru. Mám jedinou touhu, a to získat zpět svou svobodu. Musíme za to bojovat," řekla francouzským novinářům Mladenovicová po středeční porážce 6:1, 6:7, 0:6 s Ruskou Varvarou Gračovovou, proti níž ztratila vedení 6-1 a 5-1 a neproměnila čtyři mečboly.

Mladenovicová a její další krajané Adrian Mannarino či Edouard Roger-Vasselin směli po pozitivním testu Paireho zůstat na turnaji, ale pod zpřísněným režimem. Testováni na koronavirus byli denně a ne jednou za čtyři dny jako ostatní a museli zůstávat v hotelových pokojích.

Mladenovicová, jež s Maďarkou Tímeou Babosovou tvoří nejvýše nasazený pár ve čtyřhře, si stěžuje, že navzdory "třiceti negativním testům" se k ní stále chovají jako k "vězni a zločinci". "Podmínky tady jsou strašlivé. Kdybych věděla, že to, že si zahraju 40 minut karty s tenistou, jenž bude pozitivně testován, ale nakonec negativní, bude mít takové důsledky, nikdy bych na tenhle turnaj ani nevkročila," uvedla šestinásobná grandslamová vítězka v ženské a smíšené čtyřhře.

Paire byl na koronavirus pozitivně testován v sobotu a přišel o možnost na US Open startovat. Ve středu na instagramu z karantény oznámil, že je negativní.

Pro svou porážku s Gračovovou neměla Mladenovicová slov. Nad dvacetiletou grandslamovou debutantkou vedla 6-1 a 5-1, v následujícím gamu za stavu 5-2 měla při podání soupeřky čtyři mečboly, ala nakonec druhý set prohrála v tie-breaku a v rozhodující sadě dostala "kanára".

"Za stavu 5-2 jsem prostě zkolabovala. Nevím, co k tomu říct, jsem úplně zničená," uvedla Mladenovicová. "Chovají se k nám tady odporně, ale nechci na to svádět svou porážku. Není chyba USTA (Americké tenisové asociace), že jsem neproměnila čtyři mečboly," uzavřela 44. hráčka světového žebříčku.

Pořadatele US Open kritizoval také Guido Pella. Argentinec kvůli pozitivnímu testu kondičního trenéra musel do karantény a přišel o Masters 1000 v New Yorku, který byl genrálkou na US Open. Pella si stěžoval na fakt, že v případě Paireho USTA změnila pravidla a tenisté, kteří s Francouzem Pairem přišli do kontaktu, mohli hrát.