Ósakaová smetla Giorgiovou a je ve třetím kole. Gračevová předvedla neskutečný obrat

US OPEN - Naomi Ósakaová na US Open ztratila jen tři gamy s chybující Camilou Giorgiovou a za pouhých 71 minut postoupila do třetího kola, v němž předloňskou šampionku čeká souboj s teprve 18letou Martou Kosťukovou. Neskutečný obrat na začátku středečního programu předvedla Varvara Gračevová. Ruská tenistka otočila stav 1-6 1-5 proti Kristině Mladenovicové, dokonce odvrátila čtyři mečboly a nasazené Francouzce na rozloučenou nadělila "kanára".

Naomi Ósakaová ve Flushing Meadows pokračuje na vítězné vlně. Před týdnem se totiž představila na Western & Southern Open, které bylo pro letošek ze Cincinnati přesunuto do dějiště US Open, a postoupila až do finále.

Její vystoupení však bylo dosti kontroverzní. Bývalá světová jednička na protest proti rasismu odmítla v turnaji pokračovat a k semifinále nechtěla nastoupit. Pořadatelé a tenisové organizace se ale rozhodli dění na den přerušit a Japonku poté přemluvili, aby pokračovala. To se jim povedlo, nicméně Ósakaová v sobotu kvůli zranění zadního stehenního svalu nenastoupila k finálovému souboji s Viktorií Azarenkovou.

Na US Open, kde předloni slavila svůj premiérový grandslamový titul, musela v úvodním kole s krajankou Misaki Doiovou překvapivě do rozhodující sady, ale svou další soupeřku Camilu Giorgiovou za pouhých 71 minut přejela 6-1 6-2.

Ósakaová na rozdíl od předchozího zápasu nemusela řešit žádné výraznější potíže a s Italkou si stejně jako předloni v Tokiu poradila suverénně. Oba brejkboly soupeřky, která v utkání spáchala o deset nevynucených chyb více, zlikvidovala a sama využila čtyři ze sedmi šancí.

Dvojnásobnou grandslamovou šampionku a bývalou světovou jedničku Ósakaovou v dalším kole čeká premiérový souboj s teprve 18letou Martou Kosťukovou.

Kosťuková předloni na Australian Open šokovala postupem do třetího kola, od té doby ale o Ukrajince příliš slyšet nebylo. Na US Open má však zpět svou skvělou formu. Po jasném vítězství nad Darjou Kasatkinovou přehrála 6-3 7-6(5) nasazenou Anastasiji Sevastovovou, která si ve Flushing Meadows v posledních čtyřech letech třikrát zahrála minimálně čtvrtfinále, a zabojuje o první grandslamové osmifinále.

Angelique Kerberové obnovená spolupráce s koučem Torbenem Beltzem svědčí. Trojnásobná grandslamová šampionka a bývalá světová jednička, která hraje svůj první turnaj od lednového Australian Open, v New Yorku neztratila set ani ve druhém zápase, v němž zdolala 6-3 7-6(6) krajanku Annu-Lenu Friedsamovou. O první osmifinále US Open od triumfu v roce 2016 si překvapivě zahraje s Ann Liovou. Dvacetiletá Američanka smetla 6-0 6-3 chybující nasazenou třináctku a světovou dvacítku Alison Riskeovou, připsala si svůj nejcennější skalp a vylepšila své dosavadní maximum na grandslamech.

Krátce po Riskeové vypadla ve druhém kole také turnajová jedenáctka Jelena Rybakinová. Kometa letošní sezony, která měla před koronavirovou pauzou životní formu, ale po restartu sezony se trápí, prohrála 5-7 1-6 se Shelby Rogersovou. Američanka, jež si na nedávném turnaji v Lexingtonu vyšlápla na Serenu Williamsovou, na své první osmifinále na domácím grandslamu zaútočí proti Madison Brengleové. Její krajanka přešla přes dnes extrémně chybující Dajanu Jastremskou a může vyrovnat své grandslamové maximum (Australian Open 2015).

Anett Kontaveitová pokračuje ve skvělé formě na amerických betonech. Nasazená čtrnáctka na US Open přehrála 6-4 6-1 Kaju Juvanovou. O vyrovnání svého nejlepšího newyorského výsledku se utká s Magdou Linetteovou. Polská tenistka do třetího kola US Open prošla premiérově a bude útočit na první osmifinále na podnicích velké čtyřky.



Gračevová proti Mladenovicové předvedla neskutečný obrat

Dvacetiletá ruská tenistka Varvara Gračevová předvedla na US Open v utkání s Kristinou Mladenovicovou bravurní obrat a při své premiéře na grandslamovém turnaji postoupila do třetího kola. Za stavu 1-6 1-5 odvrátila čtyři mečboly a Francouzku nakonec porazila 1-6 7-6(2) 6-0.

Gračevová soupeřku za stavu 1-5 nenechala zápas při jejím servisu zakončit a při svém podání pak odvrátila čtyři mečboly. Set dotáhla do tie-breaku, který ovládla jednoznačně 7-2. Otřesená Mladenovicová pak ve třetí sadě zcela odpadla a do stavu 0-5 uhrála jen pět fiftýnů. V maratonském šestém gamu sice při svém podání ještě zabojovala a odvrátila tři mečboly, při čtvrtém už ale kapitulovala.

Postupem do třetího kola US Open si Gračevová vydělala víc než za celou svou dosavadní profesionální kariéru. V New Yorku inkasuje minimálně 163.000 dolarů, její dosavadní prize money WTA vyčíslila na 162.797 dolarů.

O osmifinále si zahraje s Petrou Martičovou. Chorvatka, která měla v prvním kole velké potíže proti Tereze Martincové, dnes žádné komplikace nepřipustila. Nasazená osmička si poradila 6-3 6-4 s Katerynou Bondarenkovou a prošla do třetího kola. V něm zaútočí na vyrovnání svého newyorského maxima a loňského výsledku.