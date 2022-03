Mladíci věří, že nabírají zkušenosti a brzy budou v Davis Cupu nepříjemným soupeřem

Jedničkou týmu byl v Buenos Aires dvacetiletý Jiří Lehečka, který se teprve před třemi týdny poprvé dostal do světové stovky (94.). Roli dvojky plnil o rok starší Tomáš Macháč (131.). Proti nim stáli mimo jiné čtrnáctý hráč světa Diego Schwartzman a deblová pětka Horacio Zeballos. "Davisův pohár kluky strašně posouvá. Věřím, že je náš mužský tenis díky mladým na vzestupu a tyhle zápasy jim pomáhají i do individuální kariéry," řekl kapitán Jaroslav Navrátil.

Lehečka i Macháč už se předvedli loni v listopadu ve skupině finálového turnaje v Innsbrucku. Macháč tam získal dvě výhry nad lepšími soupeři, Lehečka trápil světovou dvanáctku. Nyní v Buenos Aires Macháč set a něco přehrával na antuce silného Schwartzmana.

"Ukazujeme světu, že se zvedáme. Český tenis jde nahoru. Máme víc a víc zkušeností a už nás ve světě znají. Když budeme makat a zlepšovat se, budeme hodně nepříjemný soupeř," řekl Macháč a připomněl, jak mu Davis Cup pomohl. Na listopadové zdařilé vystoupení navázal na úvod sezony, v kterém vyhrál challenger a na Australian Open došel z kvalifikace do druhého kola.

"Potenciál konkurovat lepším státům máme. Když nás doplní (tentokrát chybějící) Jirka Veselý, který má daviscupové zkušenosti jinde než my, tak za to budeme rádi. Je pro nás hlavní, abychom se individuálně posunuli výš žebříčkem, pak výsledky můžeme nahromadit a využít je v Davisově poháru," řekl Lehečka, překvapivý semifinalista letošního turnaje ATP v Rotterdamu.



Mezi sebou mají skvělý vztah, jednou by mohli napodobit Berdycha se Štěpánkem

Lehečka s Macháčem jsou si věkově blízcí a možná by jednou mohli vytvořit v soutěži o salátovou mísu úspěšnou dvojici jako Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem, hlavní strůjci triumfů z let 2012 a 2013. Lehečka a Macháč si uvědomují, jak je týmová soutěž ještě více sbližuje.

"Tenis je individuální sport, ale když máme šanci táhnout jako kolektiv, tak si toho ceníme. Stávají se z nás přátelé a víc na sebe myslíme, i když pokračujeme rok na individuálních turnajích. Přejeme si, s Tomášem si vždycky napíšeme, pogratulujeme si," řekl Lehečka a Macháč přidal: "Mezi sebou konkurence nejsme. Když se zkoušíme dostat na vrchol, musíme si pomoct."

Nyní se rozjedou opět na turnaje. Macháč zamíří na kvalifikace velkých turnajů ATP v Indian Wells a Miami. Lehečka zůstane na antuce a pojede do Chile na challenger. "Mají půl roku klidu na vlastní turnaje a doufám, že se dál posunou, když budou dál na vzestupu," řekl Navrátil.

V daviscupovém týmu by se měli znovu sejít v září. "Určitě, už jsme se bavili, že budeme strašně rádi a nadšení, pokud dostaneme šanci být zase v týmu," prohlásil Lehečka. "Davis Cup mi strašně moc dává. Jsem za tuhle akci strašně moc rád a určitě se těším," přitakal Macháč.