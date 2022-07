Molčan si v Hamburku zahraje své největší semifinále proti Alcarazovi

ATP HAMBURK - Alex Molčan na antukovém turnaji ATP 500 v Hamburku postoupil do svého největšího semifinále poté, co mu Chorvat Borna Čorič za stavu 7-6 a 2-0 vzdal. O 4. finále, v němž by usiloval o premiérový titul, si 24letý Slovák zahraje s favorizovaným Španělem Alcarazem.