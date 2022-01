Monfils suverénně ovládl Adelaide a má první trofej z australských turnajů

Gaël Monfils měl před koronavirovou pauzou parádní formu a v rozmezí dvou týdnů triumfoval v Montpellieru a Rotterdamu. Během nucené přestávky však úplně ztratil formu, první vítězné série po restartu se dočkal až o rok a půl později na srpnovém Masters v Torontu.

Pětatřicetiletý Francouz může na skvělý vstup do sezony 2020 navázat letos. V Adelaide totiž zničil všechny čtyři soupeře a došel si pro svou první trofej z australského kontinentu. Navíc 18. rokem po sobě dokázal alespoň jednou postoupit do finále turnajů ATP. V této statistice je úspěšnější už jen Rafael Nadal (19).

Nejvýše nasazený suverénně přehrál Juana Manuela Cerúndola, Tommyho Paula, Thanasiho Kokkinakise i v dnešním finále stříbrného medailistu z loňských olympijských her Karena Chačanova. Až do stavu 5-4 v obou setech byl průběh vyrovnaný, o deset let mladší Rus ale pokaždé selhal na vlastním podání.

Monfils absolvoval už 33. finále a dočkal se teprve 11. triumfu, prvního od zmíněných prvenství předloni v únoru. Mimo tvrdý povrch vybojoval jen svůj premiérový titul (antuka v Sopotech 2005). Ve světovém hodnocení se vrátí do Top 20, bude mu patřit 17. místo.

Chačanov se do finále podniků ATP probojoval poprvé od senzačního triumfu na pařížském Masters v roce 2018. Majitel čtyř vavřínů dnes přišel o svou neporazitelnost ve finálových bojích na této úrovni.

Oba aktéři zůstávají v Adelaide, v příštím týdnu se mají zúčastnit další generálky.

OPENING THE YEAR IN STYLE @gael_monfils defeats Khachanov 6-4 6-4 in Adelaide to secure his first Aussie ATP Tour title! #AdelaideTennis pic.twitter.com/rFAKZmClXz — Tennis TV (@TennisTV) January 9, 2022

Rohan Bopanna a Ramkumar Ramanathan poprvé spojili síly mimo Davisův pohár a hned se dočkali titulu. Indický pár si ve finále po setech 7-6(6) 6-1 vyšlápl na nasazené jedničky Ivana Dodiga a Marcela Mela. Jednačtyřicetiletý Bopanna získal svou jubilejní 20. trofej, o 14 let mladší Ramanathan hrál finále na nejvyšším okruhu poprvé.