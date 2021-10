Monfils už 17. sezonu po sobě nebude bez finále. V Sofii vyzve Sinnera

Zatímco na prvních deseti turnajích v roce 2021 Gaël Monfils vyhrál jen tři zápasy, na posledních pěti akcích porazil vždy dva soupeře.



Minulý týden v Métách mu to vyneslo první semifinále od února 2020 a tento týden v Sofii mu pouhé dvě výhry stačily dokonce na ukončení stejně dlouhého čekání na finále.



35letý Francouz měl totiž v prvním kole volný los a přes druhé kolo se pak přehoupl bez boje, neboť Bělorus Ilja Ivaška ze soutěže odstoupil. Na kurt se tak dostal až v pátečním čtvrtfinále, v němž smetl 6-2 6-2 Itala Gianlucu Magera.



A dlouho se dvorci neohřál ani v dnešním souboji s Marcosem Gironem. S Američanem, který hrál semifinále na turnaji ATP poprvé v kariéře sice prohrával 2-4, ale pak už ztratil jen jeden game a zvítězil 7-5 6-0. Ve druhém setu soupeři povolil pouhé čtyři míčky.



Monfils si tak už 17. sezonu po sobě zahraje minimálně jedno finále, z aktivních hráčů drží delší sérii jen Rafael Nadal. V celkově 32. finále bude útočit na 11. titul, z toho už osmý z haly. Naposledy triumfoval loni v únoru na podniku ATP 500 v Rotterdamu, kde obhájil svůj nejcennější triumf.

V neděli se Monfils utká s Jannikem Sinnerem (h2h 1-2), s nímž minulý měsíc prohrál v pěti setech ve 3. kole US Open. 20letý Ital v druhém semifinále porazil 6-3 7-5 Srba Filipa Krajinoviče a do finále postoupil popáté v kariéře.



Sinner loni v Sofii získal svůj první titul na okruhu ATP a letos se do bulharské metropoli vrátil již jako světová čtrnáctka a majitel tří trofejí.



V semifinále skončila cesta českého deblisty Romana Jebavého s Nizozemcem Matwém Middelkoopem. V Sofii finalisty z Kitzbühelu do něj nepustili Britové Jonny O'Mara Ken Skupski, kteří vyhráli jednoznačně 6-3 6-1.