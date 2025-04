Muchová a Nosková mohou mít problém, Bouzková asi bude bez šance. Šwiateková chystá pomstu

Kvarteto českých zástupců okoření nabitý čtvrteční den na prestižní tisícovce v Madridu. Karolína Muchová (28) a Linda Nosková (20) do turnaje vstoupí jako favoritky, nicméně proti rozehraným kvalifikantkám. Marie Bouzková (26) a kvalifikant Vít Kopřiva (27) budou naopak o postup bojovat v roli jasných outsiderů. Loňská šampionka Iga Šwiateková (23) začne obhajobu proti Alexandře Ealaové, které může vrátit senzační porážku z Miami.

Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 24. 4.

Češi v akci

Bouzková (ČR) - M. Andrejevová (7-) | Manolo Santana Stadium (13:00 SELČ)

Nosková (31-ČR) - Carléová (Arg.) | Court 5 (14:00 SELČ)

Kopřiva (ČR) - Griekspoor (Niz.) | Court (15:30 SELČ)

Muchová (12-ČR) - Starodubcevová (Ukr.) | Court 5 (16:00 SELČ)



Obhajoba titulu

Šwiateková (2-Pol.) - Ealaová (Fil.) | Manolo Santana Stadium (14:30 SELČ)

Muchová může pomstít Fruhvirtovou, začne i Nosková

Karolína Muchová zvládla při všech třech předchozích startech v Madridu úvodní zápas a podařit by se jí to mělo i tentokrát. Čtvrtfinalistka ročníku 2021 sice odehraje svůj první soutěžní zápas po měsíci a premiérový letošní na antuce, nicméně má velmi příznivou soupeřku. Julia Starodubcevová je rozehraná z kvalifikace a vyřadila mizerně hrající Lindu Fruhvirtovou, ovšem až na 12. letošním turnaji poprvé postoupila přes první kolo hlavní soutěže. Ukrajinka může být i tak nebezpečná. S hráčkami TOP 20 má bilanci 1:3 a vzdorovat nedokázala jen v úvodním takovém duelu, konkrétně proti Ons Jabeurové na loňském Australian Open. Muchová by měla proti 99. tenistce světa potvrdit roli favoritky.

Linda Nosková měla velmi nepovedené australské léto a poté naopak hrála skvěle v únoru na Blízkém východě. Jenže formu zase úplně ztratila a v rámci Sunshine Doublu nedokázala vyhrát ani jeden zápas. Sérii tří turnajových porážek přerušila až před týdnem na antuce v rounské hale. Ani tam však nebyla její výkonnost dobrá. Po vydřeném vítězství nad Bernardou Peraovou jasně prohrála s další outsiderkou Suzan Lamensovou. V Madridu debutovala loni a vypadla hned po utkání s Mirrou Andrejevovou. Snadnou soupeřku nemá ani teď, protože ji čeká rozjetá kvalifikantka a antukářka María Lourdes Carléová, která smetla Rebeccu Šramkovou a před rokem v Madridu zazářila postupem z kvalifikace až do třetího kola.

Bouzková a Kopřiva jasnými outsidery

Marie Bouzková zvládla v úvodním kole roli favoritky a tentokrát nastoupí coby jednoznačná outsiderka. Vyzve totiž loňskou čtvrtfinalistku, suverénně nejlepší teenagerku na ženském okruhu a světovou sedmičku Mirru Andrejevovou. Souboj s ruskou kometou si poprvé vyzkoušela na letošním Australian Open a uhrála jen šest her. Podobný výsledek se očekává i tentokrát. Pro Bouzkovou je antuka nejslabším povrchem a právě po jejich střetnutí na Australian Open se začala trápit. Skoro dva měsíce pak kvůli zranění nehrála a na jakékoli vítězství čekala tři měsíce. Dočkala se až po cestě do čtvrtfinále v Bogotě.

Vít Kopřiva prožívá v posledních týdnech nejlepší období své kariéry. Po triumfu na challengeru v Itálii se dostal do čtvrtfinále na podniku ATP v Marrákeši a konečně si zajistil premiérový posun do elitní stovky žebříčku. V Madridu na rozdíl od loňského debutu kvalifikací prošel, i když po dvou vydřených výhrách. A teď ho čeká podstatně těžší soupeř. Tallon Griekspoor má letos solidní formu a rychlejší antuka by mu měla sedět. Před týdnem v Mnichově servíroval na vítězství proti pozdějšímu šampionovi Alexanderovi Zverevovi. Kopřiva je velkým outsiderem a zahraje si hlavní soutěž na Masters teprve podruhé, loni na betonu v Miami neuspěl v prvním kole proti Christopherovi O'Connellovi.

Šwiateková zkusí Ealaové vrátit senzační porážku

Těžko se tomu věří, ale Iga Šwiateková pořád čeká na svou první finálovou účast od hattricku na loňském French Open. Ani na úvodním antukovém turnaji neuspěla, když v oblíbeném Stuttgartu padla s pozdější šampionkou Jelenou Ostapenkovou. V Madridu hrála v posledních dvou ročnících finále proti Aryně Sabalenkové a loni se v něm radovala. Obhajobu triumfu odstartuje proti Alexandře Ealaové, s níž senzačně prohrála před pár týdny v Miami. Právě na Floridě mladá Filipínka poprvé výrazněji prorazila na nejvyšším okruhu. Ealaová má na antuce odehrán jen velmi malý počet profesionálních zápasů, což před soubojem se Šwiatekovou rozhodně není dobrá zpráva. Polka totiž v posledních letech na nejpomalejším povrchu dominuje.

Čtvrteční program

MANOLO SANTANA STADIUM (od 11:00 SELČ)

1. Vukic (Austr.) - Nišikori (Jap.)

2. Bouzková (ČR) - M. Andrejevová (7-) / nejdříve ve 13:00 SELČ

3. Šwiateková (2-Pol.) - Ealaová (Fil.)

4. Fonseca (Braz.) - Moller (Dán.)

5. Jastremská (Ukr.) - Gauffová (4-USA) / nejdříve v 19:00 SELČ



ARANTXA SÁNCHEZ STADIUM (od 11:00 SELČ)

1. Bencicová (Švýc.) - Tausonová (20-Dán.)

2. Sonego (It.) - Kecmanovič (Srb.)

3. Landaluce (Šp.) - Norrie (Brit.)

4. Keysová (5-USA) - Bronzettiová (It.) / nejdříve v 17:00 SELČ

5. Opelka (USA) - Hijikata (Austr.)



COURT 5 (od 11:00 SELČ)

1. Vekičová (19-Chorv.) - Baptisteová (USA)

2. Haddadová Maiaová (16-Braz.) - Peraová (USA)

3. Nosková (31-ČR) - Carléová (Arg.)

4. Muchová (12-ČR) - Starodubcevová (Ukr.) / nejdříve v 16:00 SELČ



COURT 6 (od 11:00 SELČ)

1. Etcheverry (Arg.) - Medjedovič (Srb.)

2. Altmaier (Něm.) - Jarry (Chile)

3. Arnaldi (It.) - Čorič (Chorv.)

4. Kopřiva (ČR) - Griekspoor (Niz.)

