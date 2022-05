Muchová a Siniaková zvládly vstup do French Open

FRENCH OPEN - Karolína Muchová i Kateřina Siniaková zvládly vstup do antukového Roland Garros. Muchová zasáhla z českých hráček letos do bojů na antuce pařížského grandslamu jako první a porazila na divokou kartu hrající domácí Carole Monnetovou dvakrát 6:3. Deblová šampionka Siniaková, která se představila poprvé po zranění ze začátku května v Madridu, zdolala Chorvatku Petru Martičovou 6:4, 7:6.

Karolína Muchová vedla v prvním setu nad dvacetiletou Carole Monnetovou 5-2. Monnetová si nechala ošetřit nohu a poté vzala Češce servis, ale Muchová vzápětí brejkem set ukončila. Ve druhé sadě Muchová ztratila podání na 1-2, ale čtyřmi gamy v řadě vývoj otočila a utkání ukončila po hodině a 48 minutách při čtvrtém mečbolu.

"V neděli jsem tady hrála poprvé. Jsem ráda, že jsem vyhrála ve dvou setech. Byl to těžký zápas, bojovala o každý míč. Každé první kolo je zrádné, takže jsem ráda, že jsem ho zvládla," řekla Muchová, která kvůli zranění vynechala letošní Australian Open. "Jsem ráda, že můžu zase hrát na grandslamu, že jsem ready," uvedla.

Příští soupeřkou svěřenkyně trenéra Davida Kotyzy Muchové bude turnajová čtyřka a loňská semifinalistka Maria Sakkariová z Řecka. "Je to kvalitní hráčka, je na tom skvěle fyzicky a bude to těžký zápas. Očekávám těžkou bitvu. Dám do toho všechno," řekla Muchová. Se Sakkariovou má bilanci 1-1, loni ji porazila na antuce v Madridu.

Kateřina Siniaková potvrdila v duelu s Petrou Martičovou roli žebříčkové favoritky po dvouhodinovém boji. Po horším vstupu do zápasu prohrávala už 1-3, dokázala ale skóre dotáhnout a úvodní set získala, přestože v něm třikrát přišla o podání.

Servis ztratila jako první i ve druhé sadě, okamžitě ale zareagovala stejně jako v závěru, kdy odmítla možnost třetího setu a vynutila si tie-break. V něm šla rychle do vedení 4-1, nakonec ale proměnila až druhý mečbol a zkrácenou hru získala v poměru 8-6.

O postup do druhého kola si dnes zahraje ještě Marie Bouzková. Vpodvečer ji čeká duel s Anastasií Gasanovovou, která coby "lucky loser" nahradila Američanku Lauren Davisovou, jež z turnaje odstoupila.