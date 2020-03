Muchová by se uživila i mimo tenis. Na Instagramu oslnila svým zpěvem

"Snažím se být v těchto těžkých časech kreativní. Co děláte vy, abyste nelenili?" napsala 23letá Muchová ke svému příspěvku na Instagramu, v němž zpívá v angličtině a hraje na kytaru.

Takový ohlas asi současná česká čtyřka žebříčku WTA nečekala. "Velmi, velmi krásné. Nádhera. Je neskutečné, na kolik věcí máš talent. Krásný hlas. Kdyby to byl fotbal, jdeš rovnou do základní skupiny Ligy Mistrů," psali fanoušci.

Někteří z nich neváhali talentovanou Češku popíchnout k účasti v SuperStar. "Budu v neděli koukat, jestli tě pustí dál," napsal jeden z fanoušků. "Na postup do divadla by to bylo," přidal se další. "Už to viděl Pavol Habera?" označil jeden z nich zpěváka kapely Team.

Reakce ale přišly i od kolegyň Muchové. "Kdy bude videokoncert?" napsala například švýcarská tenistka Jill Teichmannová.

"Koukej už vydat album," pobavila Muchovou australská herečka Rebel Wilsonová, která rodačku z Olomouce podporuje i na turnajích.

Tenisová sezona bude obnovena nejdříve 8. června, do té doby Muchová možná nazpívá ještě pár písniček.