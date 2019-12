Muchová: Byl to super rok, ale chci se dál zlepšovat

Třiadvacetiletá Muchová letos začínala na 145. místě žebříčku a během sezony se díky pestré a odvážné hře vypracovala na dohled světové špičky. Hrála finále turnaje v Praze, čtvrtfinále Wimbledonu a v Soulu získala první triumf na okruhu WTA.

"Bylo to super a jsem ráda, ale jsem taková, že bych stále chtěla víc. Chtěla bych to dotlačit dál, na lepší místa, na lepší výsledky," řekla olomoucká rodačka při finále extraligy, v kterém hrála za štvanický klub I. ČLTK Praha, kde trénuje.

Konkrétní cíle do sezony si ještě nestanovila. "Budou určitě vysoké a nepojedu na turnaje prohrávat," konstatovala. Odmalička toužila být ve všem nejlepší. "Neuměla jsem vůbec prohrávat, ale to už naštěstí trošku umím. Hodně si jdu za svým, je to ve mně," řekla dcera bývalého ligového fotbalisty Josefa Muchy.

V extralize si po přípravě zkusila dva ostré zápasy a po vánočních svátcích vyrazí 29. prosince do Austrálie. Zatímco loni začínala sezonu v kvalifikacích, letos už patří k favoritkám a na grandslamovém Australian Open v Melbourne bude mezi nasazenými. "Bude to jiná pozice a budou se na mě holky chtít vytáhnout, ale snažím se zlepšovat. Pořád mám co přidávat a může to být ještě lepší, než to je," věří Muchová.

Svěřenkyně slovenského trenéra Emila Miškeho se snažila zlepšit fyzičku na Tenerife pod vedením nového kondičního kouče Jaroslava Blažka, který v minulosti pracoval se Švýcarkou Belindou Bencicovou. "Kondice je základ. Proto jsme pracovali na všech aspektech - na výdrži, výbušnosti, rychlosti i na síle," řekla.

Dál chce předvádět atraktivní hru. V utkání dokáže diktovat výměny, zařadit čopy i zkrácení za síť či se tlačit pro voleje. "Chci zlepšovat kombinace, které hraju. Nehraju je ještě úplně, jak bych mohla, takže se chci dál zlepšovat a přidávat nové věci," uvedla Muchová, která bude nově nastupovat v oblečení Adidas.

Fakt, že bude od prvního turnaje v Brisbane obhajovat hodně bodů do žebříčku, ji nestraší. "Pořád to padá a přičítá se, to je pořád dokola," usmála se 21. hráčka světového žebříčku.

V plánování se dál snaží nedávat si víc než dva turnaje po sobě. "Budu to tak držet, protože fyzicky a zdravotně nejsem schopna odehrát tři turnaje za sebou, i když bych chtěla. Budu hrát tak, abych byla na turnaj vždy připravená," uvedla.

Díky svým výkonům se dostává do hledáčku fanoušků i médií. Pózovala i při focení pro charitativní kalendář. "Bylo to docela náročné. Fotilo se celý den a necítím se v tom. Je to pro mě náročnější než stát na kurtu," řekla Muchová.