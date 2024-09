Muchová dveře do finále US Open opět neotevřela, proti Pegulaové neudržela vedení 6:1 a 2:0

US OPEN - Karolínu Muchová (28) končí na US Open znovu po roce v semifinále na raketě domácí tenistky. Boj o druhé grandslamové finále začala proti světové šestce Jessice Pegulaové (30) výborně a vedla 6:1 a 2:0, ale náskok neudržela a prohrála 6:1, 4:6, 2:6. Američanka v prvním finále na majorech vyzve Bělorusku Arynu Sabalenkovou (26).

Pegulaová – Muchová 1:6, 6:4, 6:2

Osmadvacetiletá Muchová, která nehrála od loňského září do letošního června kvůli zraněnému zápěstí, nedotáhla v utkání Pegulaovou nadějně rozehraný vývoj, kdy získala první set a v tom druhém vedla 2:0. Podruhé za sebou prohrála v semifinále US Open s Američankou, vloni nestačila na pozdější šampionku Coco Gauffovou.

Poslední českou finalistkou na US Open tak zůstává Karolína Plíšková, která bojovala o titul ve Flushing Meadows v roce 2016.

Tenistka I. ČLTK Praha Muchová prohrála s Pegulaovou i druhý vzájemný duel. Před třemi týdny na ni nestačila na turnaji v Cincinnati. Dnes sice zahrála 34 vítězných míčů, doplatila ale na 40 nevynucených chyb. Nevyužila tak šanci dostat se do druhého grandslamového finále v kariéře a prvního od loňského Roland Garros.

Z českých tenistek vyhrála turnaj jen Hana Mandlíková v roce 1985.

Muchová zahájila utkání před zraky Martiny Navrátilové nebo Billie Jean Kingové sebejistě. Ve třetí hře odvrátila tři brejkboly a od stavu 2:1 povolila soupeřce už jen čtyři fiftýny. Získala zbývající čtyři hry po sobě a první set získala za 28 minut.

Také druhý set měla Muchová dobře rozehraný, díky brzkému brejku vedla 2:0. Pegulaová ale reagovala a čtyřmi hrami po sobě vývoj otočila. Česká tenistka srovnala, za stavu 4:5 ale čelila dvěma setbolům. První odvrátila, na druhý však udělala dvojchybu a Američanka vyrovnala. Muchová ztratila set poprvé na turnaji.

Před začátkem třetí sady opustila česká hráčka na chvíli kurt, úvod jí ale nevyšel. Pegulaová získala hned ve druhé hře brejk a utekla do vedení 3:0. Muchová se nevzdala a později dostala Američanku do několika těžkých situací, ta však všechny tři další brejkboly odvrátila. V osmém gamu si navíc za stavu 5:2 vypracovala vedení 40:0 a Muchová poslala na druhý mečbol míček do autu.

