Muchová i Vondroušová končí na trávě v Berlíně v prvním kole na ruských soupeřkách

Karolína Muchová dnes v Berlíně odehrála první zápas na trávě od Wimbledonu 2019, na kterém dokráčela až do čtvrtfinále. Rusce Veronice Kuděrmetovové podlehla po dvou a půl hodinách boje 6-7 7-5 2-6.



V prvním setu 24letá Češka zlikvidovala osm setbolů, ale při devátém kapitulovala. Ve druhé sadě čtyřikrát smazala manko brejku a ze 4-5 otočila na 7-5. Jenže obrat pouze nastartovala. V rozhodujícím dějství přišla dvakrát o servis, svůj jediný brejkbol nevyužila a první vzájemný duel prohrála.



Už včera Muchová vypadla i ve čtyřhře, ve které s Karolínou Plíškovou nestačily na běloruskou dvojici Viktoria Azarenková a Aryna Sabalenková. Příští týden má v plánu volno, další zápas na trávě ji tak čeká až ve Wimbledonu.

Some way to get your 50th winner of the match



Veronika Kudermetova closes it out stylishly against Muchova to reach Round 2 in Berlin!#bett1open pic.twitter.com/J1PiRDNRNk