Muchová jako první Češka dorazila do Paříže. Na Roland Garros si chce spravit chuť po absenci na grandslamu

Po absenci na letošním grandslamu, kde měla obhajovat finále, je tenistka Karolína Muchová na Roland Garros alespoň na olympijských hrách. Zatím jako jediná Češka, protože její kolegyně ještě nedorazily z turnaje WTA v Praze. V rozhovoru s novináři po dnešním tréninku řekla, že se jí atmosféra olympijských her zamlouvá.

Známý areál vypadá jinak. "Je tady strašně málo lidí, je to takové poloprázdné. Je to zvláštní, ale příjemné. I ty barvy za kurtem, modrá mi docela sedí," uvedla Muchová, která dlouho absentovala kvůli zraněnému zápěstí. Musela si dát pauzu po loňském semifinále US Open a v únoru podstoupila operaci.

Po ní se vrátila koncem června na trávě. V Eastbourne odehrála dva zápasy a pak odstoupila, ve Wimbledonu vypadla v prvním kole. Minulý týden na antuce postoupila do finále turnaje v Palermu. Na olympiádě startuje díky chráněnému žebříčku. "Měla jsem za cíl se vrátit na olympiádě a nebo potom na US Open. Jsem ráda, že jsem stihla i nějaké turnaje předem, že jsem něco odehrála. Jsem tady určitě líp připravená," pochvalovala si.

Zápasová zkušenost z Palerma se jí může hodit. "První kola jsem se trošku protrápila k tomu vítězství, ale myslím si, že potom od semifinále jsem zahrála dva dobré zápasy. Samozřejmě tam pořád jsou určité nedostatky. Je to můj asi šestý, sedmý letošní zápas, takže asi se to dalo tak nějak čekat, že to nebude ještě úplně světové," hodnotila své vystoupení na Sicílii.

Po náročném turnaji a cestování řeší různé bolístky. "Trošku se tady z toho dostávám. Musím si zase zvyknout na ten nápor," poznamenala.

Pro tenisty je olympiáda komplikací v nabitém programu. Z trávy se musejí vrátit na antuku a hned po OH jim začíná šňůra na zámořských betonech. "Ale ta olympiáda je přece jen něco speciálního. Je to jednou za čtyři roky. Pro mě je reprezentovat Česko úplně nejvíc," řekla Muchová. Ve vesnici se dozvěděla o zvyku měnit odznáčky. Líbí se jí potkávat známé sportovce.

Nevadí jí ani výrazně skromnější ubytování, než na jaké je z turnajů zvyklá. "Je to takový kemp, bych řekla. Je to jiné, ale mně se to líbí. Já jsem zatím sama na tom apartmánu, který máme. Uvidíme, až přijedou holky, jak se nám to zaplní. Nejsme na to ani jedna zvyklá, že sdílíme takhle prostory, ale myslím, že to zvládneme v pohodě a může to být i docela sranda," řekla.

Do Paříže z turnaje v Praze přijedou Linda Nosková, která dnes vypadla v semifinále dvouhry, a Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou po pátečním finále čtyřhry.

Los přidělil Muchové na úvod turnajovou šestnáctku Leylah Fernandezovou z Kanady. "Je to dost těžké, ale jsem nenasazená, takže to mohlo být i horší. Myslím, že obě dvě máme dobrou šanci postoupit," řekla Muchová. Po odstoupení zraněné Markéty Vondroušové ve čtyřhře nastoupí po boku Noskové. "Uvidíme, jestli si stihneme spolu zahrát nebo něco nacvičit. Můžeme jen překvapit," doplnila Muchová.

S ambicemi byla opatrná i pro dvouhru. "Pro mě je těžké mít nějaké ambice, fakt po takové pauze přece jenom nejsem v nějakém peaku, nejsem tady ani nasazená. To, že jsem zahrála teď to finále v Palermu, je hezké a určitě mi to dodalo nějaké sebevědomí, ale pořád je to strašně málo zápasů. Takže se budu prostě snažit hrát úplně na sto procent. Vyždímat to, co to půjde, abych podala co nejlepší výkon," dodala sedmadvacetiletá tenistka.